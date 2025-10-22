Укр Рус
Кино Что посмотреть на Netflix Netflix обнародовал рейтинг самых популярных сериалов – некоторые удивят
22 октября, 19:02
3

Netflix обнародовал рейтинг самых популярных сериалов – некоторые удивят

Марта Гнат
Основные тезисы
  • Netflix обновил рейтинг самых популярных сериалов, среди которых "Рекруты", "Неро" и "Дипломатка".
  • Среди других популярных сериалов указаны "Чудовище. История Эда Гина", "Виктория Бекхэм" и "Дом Гиннесов".

Стриминговая платформа Netflix в очередной раз обновила рейтинг самых популярных сериалов. В первую тройку лидеров попали те кинокартины, которые на прошлой неделе отставали.

Чтобы не отставать от трендов, рекомендуем выбирать самую популярную историю среди различных жанров, чтобы открыть для себя что-то новое, передает 24 Канал со ссылкой на Netflix.

Смотрите также Одеяло, какао и мультфильм: осенняя подборка для хорошего настроения

Какие сериалы сейчас самые популярные на Netflix?

"Рекруты"

Это американский комедийно-драматический сериал на военную тематику. История рассказывает о 16-летнем подростке, над которым издевались в школе. Парень решает поступить в морскую пехоту США. Во время учебы он находит цель и неожиданных друзей в пестрой компании.

"Рекруты": смотрите трейлер сериала онлайн

"Неро"

События разворачиваются во Франции в 1504 году. Безжалостного убийцу Неро преследует его жестокое прошлое, и вдруг он обнаруживает, что дочь, которую бросил при рождении, жива. Перла оказывается в опасной ловушке, а Неро должен не просто спасти родного человека, но и наладить с ней контакт.

"Неро": смотрите онлайн трейлер сериала

"Дипломатка", 3 сезон

Главная героиня должна расследовать дело против нового президента Грейс Пенн. В предыдущих сезонах авторы раскрыли, что в жизнь Кейт Уайлер постоянно вмешиваются непредсказуемые обстоятельства, а также ее муж, который ведет политическую карьеру и любит интриги и игры.

Уже известно, что Netflix продлил эту историю на 4 сезон.

"Дипломатка", 3 сезон: смотрите онлайн трейлер сериала

Недавно стало известно, что среди самых популярных фильмов на Netflix, оказались такие ленты, как: "Женщина из каюты №10", "Французский любовник" и "Панда Кунг-Фу 4".

А это уже продолжение списка самых популярных сериалов, которые украинцы выбирают для просмотра:

  • "Чудовище. История Эда Гинна";
  • "Виктория Бекхэм";
  • "Дом Гиннесов";
  • "Бункер миллиардеров";
  • "Проблемные";
  • "Венздей";
  • "Альфачи".

Какие сериалы на Netflix могли пропустить?

  • К примеру, сериал "Никто не видел, как мы уходили" состоит из пяти серий. История рассказывает о Валерии Голберг которая была вынуждена выйти замуж по договоренности. И новые родственники хотят разрушить ее репутацию и забрать детей из-за одной досадной ошибки.
  • Американский мини-сериал "Прекрасная пара" с Николь Кидман в главной роли имеет всего шесть серий. Сюжет разворачивается вокруг свадьбы пары, которое срывает одна неожиданная смерть, а подозреваемым становится каждый.