Netflix оприлюднив рейтинг найпопулярніших серіалів – деякі здивують

Стрімінгова платформа Netflix вчергове оновила рейтинг найпопулярніших серіалів. У першу трійку лідерів потрапили ті кінокартини, які минулого тижня пасли задніх.

Щоб не відставати від трендів, рекомендуємо обирати найпопулярнішу історію серед різних жанрів, щоб відкрити для себе щось нове, передає 24 Канал з посиланням на Netflix.

Які серіали зараз найпопулярніші на Netflix?

"Рекрути"

Це американський комедійно-драматичний серіал на військову тематику. Історія розповідає про 16-річного підлітка, з якого знущались у школі. Хлопець вирішує вступити до морської піхоти США. Під час навчання він знаходить мету та несподіваних друзів у строкатій компанії.

"Рекрути": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Неро"

Події розгортаються у Франції у 1504 році. Безжального вбивцю Неро переслідує його жорстоке минуле, аж раптом він виявляє, що дочка, яку покинув при народженні, жива. Перла опиняється у небезпечній пастці, а Неро має не просто врятувати рідну людину, а й налагодити з нею контакт.

"Неро": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Дипломатка", 3 сезон

Головна героїня має розслідувати справу проти новопризначеної президентки Грейс Пенн. У попередніх сезонах автори розкрили, що у життя Кейт Вайлер постійно втручаються непередбачувані обставини, а також її чоловік, який веде політичну кар'єру і любить інтриги та ігри.

Уже відомо, що Netflix продовжив цю історію на 4 сезон.

"Дипломатка", 3 сезон: дивіться онлайн трейлер серіалу

Нещодавно стало відомо, що серед найпопулярніших фільмів на Netflix, опинились такі стрічки, як: "Жінка з каюти №10", "Французький коханець" та "Панда Кунг-Фу 4".

А це вже продовження списку найпопулярніших серіалів, які українці обирають для перегляду:

"Чудовисько. Історія Еда Ґіна";

"Вікторія Бекхем";

"Дім Гіннесів";

"Бункер мільярдерів";

"Проблемні";

"Венздей";

"Альфачі".

Які серіали на Netflix могли пропустити?