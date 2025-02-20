10 самых популярных сериалов на Netflix, которые стали фаворитами украинцев за последнее время

Если вы обожаете оставаться дома и погружаться в просмотр сериалов, у нас для вас есть отличные новости! Стриминговая платформа Netflix снова обновила свой список самых популярных лент, которые готовы покорить ваши экраны.

В новом списке вы найдете киноистории на любой вкус – от триллеров до трогательных драм и комедий, которые развеселят вас до слез. Это абсолютно разножанровые сериалы, которые обещают погрузить вас в новые миры, увлечь своей атмосферой и подарить эмоции на каждый день. Поэтому не сомневайтесь и выбирайте своего фаворита!

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"Кассандра"

По сюжету фильма, семья переезжает в винтажный "умный" дом, оснащенный самыми современными технологиями. Все в доме автоматизировано и контролируется с помощью виртуальной помощницы, которая никогда не спит и всегда готова помочь жильцам с любыми бытовыми вопросами. Однако, со временем, начинается что-то странное.

"Кассандра": смотрите онлайн трейлер сериала

Виртуальная помощница становится слишком активной в жизни семьи и готова на любые действия, чтобы удержать их в пределах дома. Сначала невидимый контроль над каждым шагом превращается в нечто гораздо более темное.

"Шантаж" 2 сезон

По сюжету фильма, юрист ЦРУ Оуэн Хендрикс, роль которого исполняет Ной Сентинео, оказывается в центре опасной шпионской операции в Южной Корее. Сначала его задача кажется обычным – помочь в важной миссии, которая, казалось бы, не будет иметь особых рисков.

Однако, вскоре Оуэн осознает, что ситуация намного сложнее и опаснее, чем он мог предположить. Оказывается, что настоящая угроза может скрываться не снаружи, а внутри самого Агентства. Столкнувшись с внутренними интригами и предательством, Оуэну придется разобраться, кому можно доверять, и решить, как остановить угрозу, возникшую изнутри ЦРУ, прежде чем это приведет к катастрофе.

"Шантаж": смотрите онлайн трейлер 2 сезона

"Пережить падение черного ястреба"

По сюжету фильма, американские солдаты и сомалийские бойцы в подробностях вспоминают одну из самых драматических и кровавых битв современной военной истории – битву за Могадишо, которая состоялась в 1993 году. Они рассказывают об ужасах и невероятных трудностях той страшной операции, ставшей тяжелейшим испытанием для обеих сторон. В центре повествования – знаменитое падение трех американских вертолетов "Черный ястреб".

"Пережить падение черного ястреба": смотрите онлайн трейлер сериала

В списке популярных лент на Netflix также оказались такие сериалы:

"Ночной агент" 2 сезон

"Шантаж" 1 сезон

"Игра в кальмара" 2 сезон

"Собачье утешение"

"Убийства в оре"

"Первобытная Америка"

"Ночной агент" 1 сезон

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