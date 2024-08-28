Украинская лента среди лучших: 10 сверхинтересных сериалов на Netflix, которые выбирают украинцы

Стриминговая платформа Netflix постоянно обновляет рейтинги самых популярных лент среди украинских зрителей. Если вам трудно сделать выбор, мы готовы упростить вам жизнь.

В материале Кино 24 собраны лучшие сериалы на Netflix, которые стоят вашего просмотра. Здесь совершенно разные жанры, поэтому каждый сможет выбрать для себя что-то особенное.

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Самые популярные сериалы на Netflix

"Эмили в Париже" 4 сезон

15 августа на Netflix вышел долгожданный четвертый сезон сериала "Эмили в Париже".

В центре внимания оказывается Эмили Купер, которая снова оказывается перед сложными романтическими и профессиональными испытаниями. Ее сердце разрывается между двумя мужчинами, но ситуация осложняется еще больше, когда она узнает, что Габриэль, один из ее поклонников, ожидает ребенка со своей бывшей девушкой.

Не менее драматично развиваются события и на профессиональном фронте. Сильви, начальница Эмили и руководитель агентства Agence Grateau, сталкивается с важным выбором, который тянется из ее прошлого и влияет на ее будущее, в частности, на ее брак. Кроме того, в самом агентстве назревают изменения – команда сталкивается с кадровыми перестановками, что угрожает стабильности их работы и личным отношениям между коллегами.

Четвертый сезон обещает быть не менее насыщенным, чем предыдущие, ведь главные герои продолжают балансировать между личными и профессиональными вызовами в романтическом и ярком Париже.

Уже 12 сентября поклонникам стоит ожидать продолжения ленты. Не пропустите!

"Эмили в Париже": смотрите онлайн трейлер сериала

"Руководство по убийству для хороших девушек" 1 сезон

Сюжет разворачивается в тихом английском городке, где пять лет назад произошло жестокое убийство 17-летней девушки. Это трагическое преступление оставило глубокий след в местном сообществе, однако спустя годы его детали все еще остаются загадочными. Многие уже смирились с тем, что правду никогда не узнают, но одна студентка, которая давно заинтересовалась этим делом, решает действовать.

"Руководство по убийству для хороших девочек": смотрите онлайн трейлер сериала

"Американское убийство: Лейси Петерсон" 1 сезон

В центре сюжета этого документального сериала – трагическая история Лейси Петерсон, которая на восьмом месяце беременности исчезла при загадочных обстоятельствах в декабре 2002 года. Ее исчезновение потрясло всю страну и вызвало масштабные поиски, в которых приняли участие правоохранительные органы, СМИ и многочисленные волонтеры.

Все надеялись на счастливый финал, но эти надежды были разрушены, когда через несколько месяцев были обнаружены тела Лейси и ее нерожденного ребенка в заливе Сан-Франциско.

"Американское убийство: Лейси Петерсон": смотрите онлайн трейлер сериала

В списке лучших сериалов также можно найти такие ленты:

"Академия "Амбрелла"" 4 сезон

"Эмили в Париже" 1 сезон

"Эмили в Париже" 3 сезон

"Эмили в Париже" 2 сезон

"Джентльмены" 1 сезон

"Бриджертоны" 3 сезон

"Женский доктор. Новая жизнь" 1 сезон

Среди самых популярных лент оказался даже сериал, который полюбился всем украинцам "Женский доктор. Новая жизнь". Выбирайте сюжет, который заинтересовал вас больше всего и наслаждайтесь.