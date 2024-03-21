Кстати, "Аватар" до сих пор держится в тройке самых популярных сегодня. Однако эту кинокартину уже опередило два других популярных сериала. В списке, который опубликуем ниже, смотрите, какие ленты точно стоят вашего внимания.

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Какие сериалы сейчас смотрят на Netflix в Украине

"Сигнал"

Сейчас рейтинг сериалов возглавляет эта четырехсерийная драма в стиле фэнтези. Этот сериал рассказывает об исчезновении астронавтки, что заставляет ее родных безутешно искать ответы. Однако чем больше они раскрывают, тем больше оказывается правда, разглашение которой может повлиять на весь мир.

"Сигнал": смотрите онлайн трейлер сериала

"Джентльмены"

Сегодня этот сериал занимает второе место по популярности в Украине. Он является спин-оффом одноименного фильма Гая Ричи, который удивил мир в 2019 году. В главной роли Эдди Горнимана появился Тео Джеймс.

История о том, как после наследования семейного поместья, аристократ Эдди раскрывает, что здесь расположена большая империя марихуаны, а ее владельцы не собираются отсюда уезжать.

"Джентльмены": смотрите онлайн трейлер сериала

У житті, як і в улюблених фільмах, важливо вірити в успіх. А ліцензійна букмекерська компанія Favbet підтримує гравців у їхньому прагненні перемогти. Тут передбачили зручний інтерфейс, систему бонусів та розіграшів. Все, аби грати було ще зручніше, а виграші – ставали вищими.

"Аватар: Последний защитник"

Это сериал, который уже несколько недель держится в рейтинге самых популярных, и более того, возглавляет его.

В этом фэнтези рассказывается история молодого воздушного путешественника, по имени Аанг, который просыпается в истощенном войной мире. Вместе с новыми товарищами Соккой и Катарой он отправляется в опасное путешествие, чтобы осуществить свое предназначение как следующий Аватар.

"Аватар: Последний защитник": смотрите онлайн трейлер сериала

Выбирайте качественное кино, которое можно посмотреть на стриминговой платформе Netflix. И наслаждайтесь сериалами, которые популярны во всем мире.