10 самых популярных сериалов на Netflix, покоривших украинских зрителей

Украинцы все чаще проводят свои вечера на Netflix, где можно найти множество новых фильмов и сериалов. В первую неделю июня зрители с восторгом просматривали как абсолютные новинки, так и то кино, которое уже длительное время держится в топе.

Netflix представил список сериалов, которые чаще всего смотрели в Украине со 2 по 8 июня, передает Кино 24. Здесь разнообразные ленты – от нового сезона "Джинни и Джорджии" до "Уюта".

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"Отдел нераскрытых дел"

В первую неделю лета украинцы чаще всего смотрели шотландский криминальный сериал, созданный по мотивам книг писателя Юсси Адлера-Олсена.

В центре сюжета – детектив Карл Морк, которого назначают главой нового отдела нераскрытых дел в полиции Эдинбурга. Он берется расследовать дело прокурора Мерритт Лингард, которая исчезла более 4 лет назад. К его команде присоединяется эмигрант из Сирии Акрам Салим, молодая курсантка Роуз и Джеймс Гарди, который парализован после огнестрельного ранения.

"Отдел нераскрытых дел": смотрите трейлер онлайн

"Джинни и Джорджия" 3 сезон

Один из хитов Netflix вышел с премьерой нового сезона, что мгновенно оказался в списке самых популярных сериалов.

Драматическая комедия рассказывает о непростых отношениях матери и дочери. Второй сезон завершился на том, что Джорджию арестовали. Свидетелем ее преступления стал младший сын Остин, но Джинни просит его дать ложные показания. Семья оказалась под угрозой, а сама Джинни пытается справиться с личной жизнью.

"Джинни и Джорджия" 3 сезон: смотрите трейлер онлайн

"Сирены"

Третью неделю подряд в топ попадает этот американский сериал с элементами черного юмора. Здесь интересно исследуют женщин, классовую разницу и властность.

События сериала разворачиваются в течение одного уикенда в изысканном пляжном поместье, где живет миллиардерша Микаэла. Она является руководительницей девушки Симоны. Главная героиня Девон обеспокоена тем, как Микаэла влияет на ее сестру. Наконец она решает вмешаться.

"Сирены": смотрите трейлер онлайн

Также фаворитами украинцев на прошлой неделе стали такие сериалы: