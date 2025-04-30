Уже третью неделю подряд лидерские позиции сохраняет покоривший украинских киноманов детективный триллер "Садовник",. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на Netflix.

Смотрите также С высоким рейтингом: детективный сериал с закрученным сюжетом, который не позволит вам заснуть

"Садовник"

В центре сюжета криминальной драмы – парень, который потерял возможность чувствовать из-за давних травм. У него нет никаких чувств, поэтому он спокойно совершает страшные убийства, прикрываясь садовником.

Эти преступления он совершает "по заказу" своей матери, которая пользуется чертами своего сына. Но ее надежный план начинает разрушаться, когда главный герой внезапно влюбляется в свою следующую жертву.

"Садовник": смотрите трейлер онлайн

"Ты" 5 сезон

Психологический триллер рассказывает о Джо Голдберге, менеджера книжного магазина в Нью-Йорке. Встретив молодую писательницу Гриневру, он в нее влюбляется. Но чувства Джо превращаются в токсичную одержимость. Он следит за девушкой, использует соцсети и различные технологии, чтобы не отрывать от нее глаз.

События 5 сезона происходят спустя годы. Он женат на богатой Кейт, все преступления сбрасывает на бывшую и возвращается в Нью-Йорк, где становится известным и влиятельным человеком. Но и здесь его настигают темные желания.

"Ты" 5 сезон: смотрите трейлер онлайн





"Злые духи"

На третьем месте среди популярного – украинский мистический детектив с Александром Яремой и Александром Яцентюком.

В центре сюжета – следователь из Киева, который после ранения отправляется на реабилитацию в карпатское село. Вместо восстановления его ждут странные и жуткие события. Он вынужден присоединиться к расследованию таинственных преступлений. Местный участковый хочет как можно быстрее во всем разобраться, а селяне считают, что во всем виновата мистика.

Сейчас украинцы часто просматривают и другие проекты. Это как совершенно новые картины, так и свежие сезоны легендарных сериалов. В десятку самых популярных попали: