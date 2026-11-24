Стриминговая платформа Netflix продолжает собирать перед экранами тысячи украинских зрителей, предлагая свежие и чрезвычайно захватывающие истории на любой вкус. На прошлой неделе украинцы массово выбирали атмосферные триллеры и криминальные драмы.

24 Канал подготовил подборку самых популярных сериалов Netflix в Украине. Вы наверняка захотите добавить их в свой список обязательного просмотра.

"Черные голуби" (2024), 1-й и 2-й сезоны

Рейтинг IMDb: 7,2

Хелен Уэбб ведет двойную жизнь: для всего мира она – образцовая жена британского министра обороны, но на самом деле женщина шпионит в пользу тайной организации наемников и передает им государственные секреты. Когда неизвестные убивают ее любовника Джейсона, жизнь главной героини оказывается под угрозой. Чтобы защитить агентшу, руководство вызывает ее давнего друга – опытного киллера Сэма. Вместе они берутся расследовать это преступление и выходят на масштабный политический заговор в самом сердце Лондона.

"Черные голуби": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе IMDb рецензенты хвалят сериал за удачное сочетание нескольких жанров и яркий актерский дуэт Киры Найтли и Бена Уишоу. В то же время часть зрителей и обозревателей отмечает некоторую неправдоподобность экшн-сцен.

"Тело" (2026)

Рейтинг IMDb: 7,4

События разворачиваются в католической школе Святого Марка. В центре сюжета – участницы школьной танцевальной команды "Левицы". На Хэллоуин танцовщицы устраивают для новой участницы Грейс Франклин жестокий ритуал посвящения, после которого девушка впадает в кому. Вскоре другие ученики начинают видеть тревожные видения о ней, которые считают пророческими.

"Тело": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты хвалят сериал "Тело" за жуткую атмосферу, исследование подросткового насилия и убедительную игру молодого актерского состава. В то же время часть обозревателей отмечает, что сюжет слишком медленно набирает обороты, а финальные серии оставляют больше вопросов, чем ответов.

"Императрица" (2026), 3-й сезон

Рейтинг IMDb: 7,8

После разрушительной Сардинской войны император Франц возвращается домой, глубоко травмированный чувством вины за гибель тысяч молодых солдат на поле боя. Его эмоциональная отстраненность и измена больно ранят императрицу Елизавету. Скованная строгими правилами венского двора, героиня пытается отстоять право на собственное мнение, справиться с кризисом в браке и понять, чего на самом деле жаждет ее душа.

"Императрица": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты называют финальный сезон эмоционально насыщенным и визуально роскошным завершением истории, отмечая мощную химию между Деврим Лингнау и Филиппом Фройсантом. В то же время некоторые обозреватели указывают на чрезмерную мелодраматичность отдельных сюжетных линий.

Среди других сериалов, вошедших в список самых популярных в Украине:

"Под наркозом", 1-й сезон;

"Люпен", 4-й сезон;

"Светотень", 1-й сезон;

"Парочка следователей 3".

Кстати, если вы хотели посмотреть фильм "Довженко. Первый взгляд" онлайн, то у нас для вас хорошие новости. Ведь фильм уже доступен на Netflix.