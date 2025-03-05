Покорили украинцев: 10 самых популярных сериалов Netflix, которые стоит посмотреть

Стриминговая платформа Netflix обновила рейтинг сериалов, которые в последнее время чаще всего смотрели украинцы. На этот раз в списке оказались не только новые релизы, но и уже давно известные проекты, ставшие любимыми для многих.

В новом списке популярных сериалов – захватывающие триллеры, невероятные драмы и смешные комедии. 24 Канал расскажет о них подробнее.

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"Нулевой день"

Бывший президент США Джордж Маллен мог бы отдыхать и писать мемуары. Но после глобальной кибератаки, повлекшей гибель людей и хаос в стране, он готов найти ответственных за трагедию. Маллен на своем пути столкнется со многими проблемами – дезинформацией, амбициями чиновников и собственными темными сторонами.

"Нулевой день": смотрите трейлер онлайн

"Плеймейкерша"

Исла – единственная сестра в семье, поэтому ее часто не замечают. Но шанс на успех появляется, когда ее брат вынужден уйти в отставку с должности президента компании. Девушку назначают на его место. Вступив в семейный бизнес, Исла должна доказать скептикам-братьям и коллегам, что достойна этой должности.

"Плеймейкерша": смотрите трейлер онлайн

"Кассандра"

Кассандра – это часть системы умного дома, что создали в 70-х. И уже 50 лет электронная домашняя работница остается без работы. Когда в дом переезжает новая семья с детьми, Кассандра чувствует второй шанс. Она готова пойти на все для того, чтобы снова не остаться одинокой в этом доме.

"Кассандра": смотрите трейлер онлайн

В список самых популярных сериалов попали и другие проекты – как абсолютные новинки, так и новые сезоны и вечно популярные ленты.