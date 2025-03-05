У новому списку популярних серіалів – захопливі трилери, неймовірні драми та смішні комедії. 24 Канал розповість про них детальніше.

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"Нульовий день"

Колишній президент США Джордж Маллен міг би відпочивати та писати мемуари. Але після глобальної кібератаки, що спричинила загибель людей та хаос у країні, він готовий знайти відповідальних за трагедію. Маллен на своєму шляху стикнеться з багатьма проблемами – дезінформацією, амбіціями чиновників і власними темними сторонами.

"Нульовий день": дивіться трейлер онлайн

"Плеймейкерка"

Ісла – єдина сестра в родині, тож її часто не помічають. Але шанс на успіх з'являється, коли її брат змушений піти у відставку з посади президента компанії. Дівчину призначають на його місце. Вступивши в сімейний бізнес, Ісла має довести скептикам-братам і колегам, що варта цієї посади.

"Плеймейкерка": дивіться трейлер онлайн

"Кассандра"

Кассандра – це частина системи розумного будинку, що створили у 70-х. Та вже 50 років електронна хатня працівниця залишається без роботи. Коли в дім переїжджає нова сім'я з дітьми, Кассандра відчуває другий шанс. Вона готова піти на все для того, щоб знову не залишитися самотньою у цьому будинку.

"Кассандра": дивіться трейлер онлайн

До списку найпопулярніших серіалів потрапили й інші проєкти – як абсолютні новинки, так і нові сезони та вічно популярні стрічки.