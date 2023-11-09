К премьере "Марвелов": 6 новейших лент кинокомпании Marvel, которые уже можно посмотреть

Фильмы кинопроизводства Marvel всегда являются одними из самых ожидаемых. Спойлер: после просмотра одной ленты всегда хочется посмотреть следующие. Впрочем, это не проблема сегодня, 9 ноября, премьера фильма "Марвеллы", который уже ждет вашего просмотра.

24 Канал подготовил для вас подборку новейших фильмов Marvel, которые точно оценят все поклонники качественных фильмов с увлекательным сюжетом.

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Новейшие ленты производства Marvel

"Марвеллы" (2023)

Кэрол Денверс нашла себя, преодолев тиранов Кри и отомстив Абсолютному Интеллекту. Однако из-за непредсказуемых последствий ей приходится взять на себя ответственность за дестабилизированную вселенную. Однажды долг зовет Капитан Марвел к аномальной червоточине, связанной с Кри. Там силы Кэрол неожиданно взаимодействуют с силами ее суперфанатки Камалы Хан, известной как Миз Марвел, и племянницы Моники Рамбо, астронавтки с космической станции Т.Е.С.А.К. Такое необычное трио должно объединиться и научиться слаженно работать в команде, чтобы спасти вселенную. Их будут называть марвелами.

"Марвеллы": смотрите онлайн трейлер фильма

"Сторожевые Галактики 3" (2023)

В "Сторожевых Галактиках 3" от Marvel Studios наши любимые герои-неудачники пытаются адаптироваться к повседневной жизни на космической станции Нидения. Но скоро их жизнь кардинально меняется из-за событий бурного прошлого Ракеты. Питер Квилл, еще не восстановившийся от потери Гаморы, должен снова собрать команду, чтобы защитить вселенную и, возможно, одного из них. Если эта миссия завершится неудачей, это может означать конец Стражей, которыми мы их привыкли видеть.

"Сторожевые Галактики 3": смотрите онлайн трейлер фильма

"Человек-муравей и оса: Квантомания" (2023)

У житті, як і в улюблених фільмах, важливо вірити в успіх. А ліцензійна букмекерська компанія Favbet підтримує гравців у їхньому прагненні перемоги. Тут передбачили зручний інтерфейс, систему бонусів та розіграшів. Все, аби грати було ще зручніше, а виграші – ставали вищими.

Супергеройские партнеры Скотт Лэнг и Гоуп Ван Дайн возвращаются на экраны, готовые продолжить свои увлекательные приключения как Человек-Мураха и Оса. Вместе с родителями Гоуп, Генком Пимом и Джанет Ван Дайн, они изучают Квантовое измерение и встречают новые удивительные создания. Это происшествие открывает перед героями новые горизонты и позволяет им выйти за пределы возможного.

"Человек-муравей и оса: Квантомания": смотрите онлайн трейлер фильма

"Черная пантера: Ваканда навсегда" (2022)

Рассказывает историю королевы Рамонды (Анджела Бассетт), Шури (Летиция Райт), М'Баку (Винстон Дюк), Глаз (Данай Гурира) и отряда Дора Миладже (в частности, Флоренс Касумба). После смерти Т'Чаллы они сталкиваются с вызовом защиты своей нации от вмешательства сверхдержав. Хотя жители Ваканды стремятся к новому началу, герои должны объединиться и определить новый путь для своего королевства. В этом им приходят на помощь Накия (Люпита Нионго) и Эверетт Росс (Мартин Фримен).

"Черная пантера: Ваканда навсегда": смотрите онлайн трейлер фильма

"Тор: Любовь и гром" (2022)

Бог грома (Крис Гемсворт) ищет внутреннее спокойствие, но его спокойствие нарушает галактический убийца Горр, известный как Убийца богов (Кристиан Бейл). Тор решает не уходить на пенсию и объединить усилия с королевой Валькирией (Тесса Томпсон), Коргом (Тайка Вайтети) и своей бывшей девушкой Джейн Фостер (Натали Портман), которая теперь владеет его магическим молотом Мьолниром, подобно Могучему Тору. Вместе они отправляются в космическое приключение, чтобы раскрыть тайну мести Убийцы богов и остановить его, пока не стало слишком поздно.

"Тор: Любовь и гром": смотрите онлайн трейлер фильма

"Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия" (2022)

"Доктор Стрэндж в Мультивселенной безумия" от Marvel Studios раскрывает Мультивселенную и расширяет его пределы, как никогда раньше. Зрители отправятся в неизвестное вместе с Доктором Стрэнджем. С помощью уже знакомых и новых мистических союзников он пересечет удивительные и опасные альтернативные реальности, чтобы противостоять таинственному противнику.

"Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия": смотрите онлайн трейлер фильма

Ленты, которые следует ожидать поклонникам: