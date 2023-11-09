24 Канал підготував для вас добірку найновіших стрічок кіновиробництва Marvel, які точно оцінять усі шанувальники якісних фільмів із захоплюючим сюжетом.

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Найновіші стрічки виробництва Marvel

"Марвели" (2023)

Керол Денверс віднайшла себе, подолавши тиранів Крі та помстившись Абсолютному Інтелекту. Однак через непередбачувані наслідки їй доводиться взяти на себе відповідальність за дестабілізований всесвіт. Одного разу обов'язок кличе Капітан Марвел до аномальної червоточини, пов'язаної з Крі. Там сили Керол несподівано взаємодіють із силами її суперфанатки Камали Хан, відомої як Міз Марвел, і племінниці Моніки Рамбо, астронавтки з космічної станції Т.Е.С.А.К. Таке незвичайне тріо повинне об'єднатися та навчитись злагоджено працювати в команді, щоб врятувати всесвіт. Їх називатимуть Марвелами.

"Марвели": дивіться онлайн трейлер фільму

"Вартові Галактики 3" (2023)

У "Вартових Галактиках 3" від Marvel Studios наші улюблені герої-невдахи намагаються адаптуватися до повсякденного життя на космічній станції Ніденія. Але скоро їхнє життя кардинально змінюється через події бурхливого минулого Ракети. Пітер Квілл, який ще не відновився від втрати Ґамори, повинен знову зібрати команду, щоб захистити всесвіт і, можливо, одного з них. Якщо ця місія завершиться невдачею, це може означати кінець Вартових, якими ми їх звикли бачити.

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"Людина-мураха та оса: Квантоманія" (2023)

Супергеройські партнери Скотт Ленґ і Гоуп Ван Дайн повертаються на екрани, готові продовжити свої захопливі пригоди як Людина-Мураха та Оса. Разом з батьками Гоуп, Генком Пімом і Джанет Ван Дайн, вони вивчають Квантовий вимір та зустрічають нових дивних створінь. Ця пригода відкриває перед героями нові горизонти й дозволяє їм вийти за межі можливого.

"Людина-мураха та оса: Квантоманія": дивіться онлайн трейлер фільму

"Чорна пантера: Ваканда назавжди" (2022)

Розповідає історію королеви Рамонди (Анджела Бассетт), Шурі (Летіція Райт), М'Баку (Вінстон Дюк), Окоє (Данай Ґуріра) і загону Дора Міладже (зокрема, Флоренс Касумба). Після смерті Т’Чалли вони стикаються з викликом захисту своєї нації від втручання наддержав. Хоча мешканці Ваканди прагнуть нового початку, герої повинні об'єднатися та визначити новий шлях для свого королівства. У цьому їм приходять на допомогу Накія (Люпіта Ніонго) та Еверетт Росс (Мартін Фрімен).

"Чорна пантера: Ваканда назавжди": дивіться онлайн трейлер фільму

"Тор: Любов і грім" (2022)

Бог грому (Кріс Гемсворт) шукає внутрішній спокій, але його спокій порушує галактичний убивця Ґорр, відомий як Убивця богів (Крістіан Бейл). Тор вирішує не йти на пенсію та об'єднати зусилля з королевою Валькірією (Тесса Томпсон), Корґом (Тайка Вайтіті) та своєю колишньою дівчиною Джейн Фостер (Наталі Портман), яка тепер володіє його магічним молотом Мйолніром, подібно до Могутнього Тора. Разом вони вирушають у космічну пригоду, щоб розкрити таємницю помсти Убивці богів і зупинити його, поки не стало надто пізно.

"Тор: Любов і грім": дивіться онлайн трейлер фільму

"Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля" (2022)

"Доктор Стрендж у Мультивсесвіті божевілля" від Marvel Studios розкриває Мультивсесвіт та розширює його межі, як ніколи раніше. Глядачі відправляться у невідоме разом із Доктором Стренджем. За допомогою вже знайомих і нових містичних союзників, він перетне дивовижні та небезпечні альтернативні реальності, щоб протистояти таємничому супротивнику.

"Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля": дивіться онлайн трейлер фільму

Стрічки, які варто очікувати шанувальникам: