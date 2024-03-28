С невероятными рейтингами: 50 лучших фильмов всех времен, которые вы точно должны увидеть

28 марта 2024, 18:44
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Если вы уже пересмотрели все возможные фильмы современности и у вас нет планов на вечер, у нас есть отличная идея. Ознакомьтесь со списком лучших лент всех времен, среди них обязательно найдется та, которую вы еще не видели.

В подборке Кино 24 найдете самые рейтинговые фильмы, которые уже завоевали сердца миллионов поклонников по всему миру. Поэтому выбирайте своего фаворита и не забудьте позвать друзей на этот киновечер.

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50 лучших фильмов всех времен

  • "Побег из Шоушенка"
  • "Крестный отец"
  • "Темный рыцарь"
  • "Крестный отец"
  • "12 разгневанных мужчин"
  • "Список Шиндлера"

"Список Шиндлера": смотрите онлайн трейлер фильма

  • "Властелин Колец: Возвращение короля"
  • "Криминальное чтиво"
  • "Властелин колец: Хранители Кольца"
  • "Хороший, плохой, злой"
  • "Форрест Гамп"
  • "Властелин колец: Две башни"
  • "Бойцовский клуб"
  • "Начало"
  • "Звездные войны. Эпизод V. Империя наносит ответный удар"
  • "Матрица"
  • "Славные парни"
  • "Пролетая над гнездом кукушки"

"Пролетая над гнездом кукушки": смотрите онлайн трейлер фильма

  • "Семь"
  • "Эта удивительная жизнь"
  • "Интерстеллар"
  • "Семь самураев"
  • "Молчание ягнят"
  • "Спасти рядового Райана"
  • "Город Бога"
  • "Жизнь прекрасна"
  • "Зеленая миля"
  • "Терминатор 2: Судный день"
  • "Звёздные войны"
  • "Назад в будущее"
  • "Унесённые призраками"
  • "Пианист"
  • "Человек-паук: Сквозь Вселенную"

"Человек-паук: Сквозь Вселенную": смотрите онлайн трейлер фильма

  • "Паразиты"
  • "Психо"
  • "Гладиатор"
  • "Король Лев"
  • "Леон"
  • "Дюна: Часть вторая"

"Дюна: Часть вторая": смотрите онлайн трейлер фильма

  • "Отступники"
  • "Американская история Икс"
  • "Одержимость"
  • "Престиж"
  • "Могила светлячков"
  • "Харакири"
  • "Обычные подозреваемые"
  • "Касабланка"
  • "Неприкасаемые"
  • "Новый кинотеатр "Парадизо""
  • "Новые времена"

Выбирайте своего фаворита и наслаждайтесь просмотром яркой киноленты.

Автор: Ольга Паньків