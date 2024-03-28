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50 найкращих фільмів усіх часів
- "Втеча з Шоушенка"
- "Хрещений батько"
- "Темний лицар"
- "Хрещений батько"
- "12 розгніваних чоловіків"
- "Список Шиндлера"
"Список Шиндлера": дивіться онлайн трейлер фільму
- "Володар Перснів: Повернення короля"
- "Кримінальне чтиво"
- "Володар перснів: Хранителі Персня"
- "Хороший, поганий, злий"
- "Форрест Ґамп"
- "Володар перснів: Дві вежі"
- "Бійцівський клуб"
- "Початок"
- "Зоряні війни. Епізод V. Імперія завдає удару у відповідь"
- "Матриця"
- "Славні хлопці"
- "Пролітаючи над гніздом зозулі"
"Пролітаючи над гніздом зозулі": дивіться онлайн трейлер фільму
- "Сім"
- "Це дивовижне життя"
- "Інтерстеллар"
- "Сім самураїв"
- "Мовчання ягнят"
- "Врятувати рядового Раяна"
- "Місто Бога"
- "Життя прекрасне"
- "Зелена миля"
- "Термінатор 2: Судний день"
- "Зоряні війни"
- "Назад у майбутнє"
- "Віднесені привидами"
- "Піаніст"
- "Людина-павук: Крізь Всесвіт"
"Людина-павук: Крізь Всесвіт": дивіться онлайн трейлер фільму
- "Паразити"
- "Психо"
- "Гладіатор"
- "Король Лев"
- "Леон"
- "Дюна: Частина друга"
"Дюна: Частина друга": дивіться онлайн трейлер фільму
- "Відступники"
- "Американська історія Ікс"
- "Одержимість"
- "Престиж"
- "Могила світлячків"
- "Харакірі"
- "Звичайні підозрювані"
- "Касабланка"
- "Недоторканні"
- "Новий кінотеатр "Парадізо""
- "Нові часи"
Обирайте свого фаворита та насолоджуйтесь переглядом яскравої кінострічки.