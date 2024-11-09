24 канал подготовил подборку лент, которые вышли в 2024 году. Смотрите эти новинки и подарите невероятные эмоции своему любимому человеку.

Не пропустите 3 эротические фильмы, которые добавят страсти в отношения

"Секс позитивные"

В центре сюжета – молодая девушка, по имени Вирджиния, которая переезжает к друзьям, ведущим раскованный образ жизни. Все они поддерживают идею полиаморных отношений, что немного непривычно для главной героини. Однако среди группы людей она знакомится с привлекательным Джейком, который откроет для нее мир экспериментов и наслаждения. Сначала Вирджиния в восторге от сексуально раскованной жизни, но впоследствии неожиданно оказывается перед трудностями и проблемами, которые стоит срочно решить. Фильм удачно сочетает юмористические и острые сцены, что позволяет еще больше узнать об особенностях полиаморных отношений.

"Секс позитивные" / Кадр из фильма

"Любовь, ложь и кровопролитие"

Сюжет фильма разворачивается в 1980-х годах. Лу, менеджер тренажерного зала в небольшом городе, знакомится с амбициозной бодибилдершей Джеки. Между женщинами вспыхивает искра, и они влюбляются друг в друга. Джеки направляется в Лас-Вегас, чтобы воплотить свою мечту, но не все так просто. Роман героинь побуждает Лу на необдуманные поступки, которые вызывают все больше трудностей и испытаний. Женщины оказываются в эпицентре преступного мира и должны столкнуться с новыми вызовами судьбы.

"Любовь, ложь и кровопролитие": смотрите трейлер онлайн

"Соперники"

Таша Дункан в течение длительного времени занималась теннисом, пока не получила тяжелую травму. С того момента жизнь девушки сильно изменилась – теперь она работает тренером и пытается спасти своего мужа Арта от постоянных поражений на теннисном корте. Дункан убеждает любимого принять участие в турнире Challenger, где соревнуются обычно начинающие теннисисты. Однако неожиданно соперником Арта становится его лучший друг и экс-возлюбленный Таши – Патрик. Эта игра обещает изменить все.

"Соперники": смотрите трейлер онлайн

Эти ленты полны любви, откровенности и настоящих чувств. Выбирайте фильм из списка и наслаждайтесь горячим вечером со второй половинкой.