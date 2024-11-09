24 канал підготував добірку стрічок, які вийшли у 2024 році. Переглядайте ці новинки та подаруйте неймовірні емоції своїй коханій людині.

Не пропустіть 3 еротичні фільми, які додадуть пристрасті у стосунки

"Секс позитивні"

У центрі сюжету – молода дівчина, на ім'я Вірджинія, яка переїжджає до друзів, що ведуть розкутий спосіб життя. Усі вони підтримують ідею поліаморних стосунків, що трохи незвично для головної героїні. Однак серед групи людей вона знайомиться з привабливим Джейком, який відкриє для неї світ експериментів і насолоди. Спершу Вірджинія у захваті від сексуально розкутого життя, але згодом несподівано постає перед труднощами й проблемами, які варто терміново розв'язати. Фільм вдало поєднує гумористичні й гострі сцени, що дозволяє ще більше дізнатися про особливості поліаморних стосунків.

"Секс позитивні" / Кадр з фільму

"Любов, брехня та кровопролиття"

Сюжет фільму розгортається у 1980-х роках. Лу, менеджерка тренажерного залу в невеликому місті, знайомиться з амбітною бодибілдеркою Джекі. Між жінками спалахує іскра, і вони закохуються одна в одну. Джекі прямує до Лас-Вегасу, щоб втілити свою мрію, але не все так просто. Роман героїнь спонукає Лу на необдумані вчинки, які спричиняють все більше труднощів і випробувань. Жінки опиняються в епіцентрі злочинного світу та мають зіткнутися з новими викликами долі.

"Любов, брехня та кровопролиття": дивіться трейлер онлайн

"Суперники"

Таша Дункан протягом тривалого часу займалася тенісом, поки не отримала тяжку травму. З того моменту життя дівчини сильно змінилося – тепер вона працює тренером й намагається врятувати свого чоловіка Арта від постійних поразок на тенісному корті. Дункан переконує коханого взяти участь у турнірі Challenger, де змагаються зазвичай початківці. Однак несподівано суперником Арта стає його найкращий друг і екскоханий Таші – Патрік. Ця гра обіцяє змінити все.

"Суперники": дивіться трейлер онлайн

Ці стрічки сповнені кохання, відвертості та справжніх почуттів. Обирайте фільм з переліку й насолоджуйтеся гарячим вечором з другою половинкою.