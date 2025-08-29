Украинские актрисы настоящее украшение нашего кинематографа. Зрители восхищаются их игрой на экране, а также с большим интересом наблюдают за их жизнью вне камер.

В материале Кино 24 мы рассказываем о нескольких молодых украинских актрисах, которые уже успели стать настоящими секс-символами. Кстати, смотрите, где сейчас Надежда Левченко, которая сыграла Оксану в "Женском докторе".

Самые сексуальные украинские актрисы

Клавдия Дрозд

Клавдия Дрозд – одна из самых популярных украинских актрис современности. Она получила известность благодаря ролям в таких сериалах, как "Реванш", "Узнай меня" и многих других. Зрители обожают наблюдать за Клавдией вне съемочных площадок.

Актриса активно следит за своим здоровьем: занимается спортом и поддерживает отличную физическую форму. Она неоднократно отмечала, что тренируется не столько для внешнего вида, сколько для хорошего самочувствия. Однако ее невероятная красота и актерский талант влюбили в себя миллионы украинцев.

Анастасия Цимбалару

Еще одна популярная украинская актриса, которую вы точно видели в сериалах "Женский доктор. Новая жизнь", "Следственная", "Материнский инстинкт" и других, – Анастасия Цимбалару. Она активно работает над собой и неоднократно признавалась, что часто бывает самокритичной.

Актриса отмечает, что для нее тренировки – прежде всего способ поддерживать психологическое равновесие. Несмотря на это, Анастасия выглядит невероятно, и зрители с удовольствием просматривают все кинопроекты с ее участием.

Валерия Ходос

Еще одна популярная украинская актриса, которую обожают зрители, – Валерия Ходос. Все знают ее как талантливую артистку, но она также помогает реализовывать потенциал многих начинающих в кино. Валерия создала собственный курс, где для участников стала настоящей актерской наставницей.

Кроме этого, она обладает невероятной внешностью и харизмой, а ее способность перевоплощаться в совершенно разных персонажей делает просмотр ее работ настоящим удовольствием для зрителей.