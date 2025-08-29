Українські акторки – справжня окраса нашого кінематографа. Глядачі захоплюються їхньою грою на екрані, а також з великою цікавістю спостерігають за їхнім життям поза камерами.

У матеріалі Кіно 24 ми розповідаємо про кількох молодих українських акторок, які вже встигли стати справжніми секс-символами. До речі, дивіться, де зараз Надія Левченко, яка зіграла Оксану в "Жіночому лікарі".

Найсексуальніші українські акторки

Клавдія Дрозд

Клавдія Дрозд – одна з найпопулярніших українських акторок сучасності. Вона здобула популярність завдяки ролям у таких серіалах, як "Реванш", "Впізнай мене" та багатьох інших. Глядачі обожнюють спостерігати за Клавдією поза знімальними майданчиками.

Акторка активно слідкує за своїм здоров'ям: займається спортом і підтримує відмінну фізичну форму. Вона неодноразово зазначала, що тренується не стільки для зовнішнього вигляду, скільки для гарного самопочуття. Проте її неймовірна врода та акторський талант закохали в себе мільйони українців.

Анастасія Цимбалару

Ще одна популярна українська акторка, яку ви точно бачили у серіалах "Жіночий лікар. Нове життя", "Слідча", "Материнський інстинкт" та інших, – Анастасія Цимбалару. Вона активно працює над собою і неодноразово зізнавалася, що часто буває самокритичною.

Акторка зазначає, що для неї тренування – передусім спосіб підтримувати психологічну рівновагу. Попри це, Анастасія виглядає неймовірно, і глядачі із задоволенням переглядають усі кінопроєкти за її участю.

Валерія Ходос

Ще одна популярна українська акторка, яку обожнюють глядачі, – Валерія Ходос. Всі знають її як талановиту артистку, але вона також допомагає реалізовувати потенціал багатьох початківців у кіно. Валерія створила власний курс, де для учасників стала справжньою акторською наставницею.

Окрім цього, вона володіє неймовірною зовнішністю та харизмою, а її здатність перевтілюватися в абсолютно різних персонажів робить перегляд її робіт справжнім задоволенням для глядачів.