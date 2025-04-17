Для самых смелых: 3 жутких фильма, после которых вы не сможете заснуть

Фильмы могут пугать в один момент – из-за внезапной страшной сцены или неожиданного появления персонажа. Но есть такие хорроры, после просмотра которых невозможно спокойно спать.

Кино 24 расскажет о лентах, которые проверят ваши нервы на прочность. Во время просмотра сердце будет биться быстрее, а после вы не захотите выключать свет.

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"Сонная лощина" (1999)

Детектив из Нью-Йорка Икабод Крейн считает, что все в мире можно объяснить с точки зрения науки. Его отправляют расследовать странные убийства в городке, жители которого верят в легенду о мстительном всаднике. Он настроен скептически и все рассказы горожан считает чушью.

Каждая сцена – визуальный кошмар. Ощущение обреченности медленно нарастает, а тревожная атмосфера остается со зрителем надолго.

"Сонная лощина": смотрите трейлер онлайн

"Звонок" (2002)

Журналистка Рэйчел Келлер берется за расследование смертей четырех подростков. Она обнаруживает, что страшные события произошли после того, как подростки посмотрели кассету и получили странный звонок. Эта пленка попадает в руки Рейчел: ее посмотрела не только она, но и маленький сын. У девушки всего 7 дней, чтобы спасти себя и малыша.

Фильм держит в напряжении до последнего кадра – тишина, шуршание, вода и образ девушки с черными волосами, ползущей с экрана, стали культовыми символами жанра. Атмосфера фильма такая гнетущая, что даже после просмотра кажется, будто кто-то смотрит на тебя из темноты.

"Звонок": смотрите трейлер онлайн

"Спуск" (2005)

Шестеро женщин отправляются исследовать пещеры в горах, надеясь на интересный и веселый отдых. Но после спуска в одну из пещер, которую не осматривали люди раньше, вход туда обваливается. Девушкам приходится не просто искать выход, а бороться с ужасными человекоподобными существами, которые хотят защитить свою территорию.

Этот фильм пугает из-за большого количества деталей – клаустрофобия, изоляция, темнота и монстры. От некоторых сцен перехватывает дыхание, а после просмотра может быть страшно оставаться в малых помещениях.

"Спуск": смотрите трейлер онлайн