Кино 24 расскажет о лентах, которые хочется пересматривать снова и снова. Они заслужили любовь многих зрителей и признаны критиками. Эти варианты будут замечательными для вечернего просмотра.

К слову Самый интимный фильм режиссера: 6 весомых причин посмотреть долгожданную ленту "Квир"

"Побег из Шоушенка" (1994)

Криминальная драма рассказывает о финансисте Энди Дюфрейне, которого приговаривают к пожизненному заключению за двойное убийство и отправляют в самое суровое место – Шоушенк. Парень отрицает, что причастен к преступлению, но ему приходится адаптироваться к новым чрезвычайно жестоким реалиям.

"Побег из Шоушенка": смотрите трейлер онлайн

"Парк Юрского периода" (1993)

Богатый ученый создает парк, в котором живые динозавры – их воссоздали по моделям доисторических ДНК. Перед открытием он хочет показать парк экспертам и внукам. Но вдруг из строя выходит система безопасности и все динозавры выходят на волю, а развлекательный центр превращается в смертельную ловушку.

"Парк Юрского периода": смотрите трейлер онлайн

"Славные парни" (1990)

В центре сюжета – Генри Гилл, который мечтает о том, чтобы стать гангстером. Для этого он сближается с местными бандитами и завоевывает авторитет в городе. С годами Генри становится счастливым – он воплотил свою мечту и женился. Но лишь один неправильный шаг может разрушить все то, что он построил.

"Славные парни": смотрите трейлер онлайн

"Охотники за привидениями" (1984)

Профессора, которые изучают паранормальные явления, решают объединиться и применить свои знания на практике. Они приобрели списанную машину скорой помощи, арендовали помещение и назвались охотниками за привидениями.

"Охотники за привидениями": смотрите трейлер онлайн

"История игрушек" (1995)

Эта лента не только для детей, ведь здесь темы, что будут актуальными для каждого. Мальчик Энди Дэвис ежегодно получает на день рождения новую игрушку. Старые тем временем волнуются, что о них забудут. Так вместо любимого ковбоя Вуди у Энди появляется другой фаворит – косморейнджер. Вуди хочет избавиться от новой игрушки, но потом меняет свое мнение. Так начинаются удивительные приключения.

"История игрушек": смотрите трейлер онлайн