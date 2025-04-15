На этот раз – по мотивам скандального романа культового писателя-битника Уильяма Берроуза. Кино 24 собрало топ 6 причин, почему этот фильм стоит увидеть на большом экране.

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Дэниел Крейг в самой откровенной роли карьеры

Известный всему миру как Джеймс Бонд, Дэниел Крейг радикально меняет амплуа – и это не просто риск, а настоящее актерское перевоплощение. В "Квири" он играет Уильяма Ли – одинокого американца, который блуждает по ночному Мехико в поисках себя, утешения, забвения и, в конце концов, любви.

Его игра признана одной из лучших в карьере: номинации на премиях "Золотой глобус", "Выбор критиков" и награда Гильдии киноактеров – яркое тому подтверждение.



Фильм "Квир" / Кадр из фильма

Режиссер Лука Гуаданьино – символ чувственного кинематографа

Гуаданьино всегда умел рассказывать о сложных отношениях – искренне, интеллигентно, визуально увлекательно. Его стиль узнаваем: нежная эротика, эмоциональное напряжение, внимание к телесности и атмосфере.

"Квир" – не исключение, а, как считают критики, возможно, даже самый откровенный и интимный фильм режиссера.

Скандальный литературный первоисточник – роман Уильяма Берроуза

Произведение, написано в 1950-х годах, долго оставалось за пределами официальной культуры из-за своей откровенности и гомосексуальной тематики. Но впоследствии "Квир" стал культовым – как признание, как манифест, как документ внутренней боли и свободы. Экранизация Гуаданьино бережно сохраняет дух оригинала, одновременно добавляя новые смыслы.

"Квир": смотрите онлайн трейлер фильма

Звездный актерский состав второго плана

Кроме Крейга, в фильме снялись: Дрю Старки (звезда сериала "Внешние отмели"), Джейсон Шварцман ("Французский вестник", "Астероид Сити") и Лесли Мэнвилл – номинантка на премию Оскар за фильм "Призрачная нить". Их персонажи – своеобразные зеркала внутренних переживаний главного героя, которые добавляют сюжету глубины и контраста.

Музыка от лауреатов Оскара

Саундтрек – еще один герой фильма. Над музыкой работали Трент Резнор (Nine Inch Nails) и Аттикус Росс – тандем, который создавал саундтреки к "Социальной сети", "Душе", "Затерянной" и другим известным лентам. Их музыка добавляет "Квиру" атмосферности, внутренней дрожи, иногда – мучительной нежности.



Фильм "Квир" / Кадр из фильма

Признание критиков и международных изданий

С рейтингом 77% на Rotten Tomatoes (с пометкой "Сертифицированная свежесть") и 72 на Metacritic, "Квир" получает положительные отзывы со всего мира. Financial Times называет его "гипнотическим", Time – "самым искренним фильмом Гуаданьино", а Daily Telegraph подчеркивает: "лента изобилует провокациями и удовольствием".

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