Цього разу – за мотивами скандального роману культового письменника-бітника Вільяма Берроуза. Кіно 24 зібрало топ 6 причин, чому цей фільм варто побачити на великому екрані.

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Денієл Крейґ у найвідвертішій ролі кар'єри

Відомий усьому світу як Джеймс Бонд, Денієл Крейґ радикально змінює амплуа – і це не просто ризик, а справжнє акторське перевтілення. У "Квірі" він грає Вільяма Лі – самотнього американця, який блукає нічним Мехіко в пошуках себе, втіхи, забуття і, зрештою, любові.

Його гра визнана однією з найкращих у кар'єрі: номінації на преміях "Золотий глобус", "Вибір критиків" та нагорода Гільдії кіноакторів – яскраве тому підтвердження.



Фільм "Квір" / Кадр із фільму

Режисер Лука Ґуаданьїно – символ чуттєвого кінематографа

Ґуаданьїно завжди вмів розповідати про складні стосунки – щиро, інтелігентно, візуально захопливо. Його стиль упізнаваний: ніжна еротика, емоційна напруга, увага до тілесності й атмосфери.

"Квір" – не виняток, а, як вважають критики, можливо, навіть найвідвертіший і найінтимніший фільм режисера.

Скандальне літературне першоджерело – роман Вільяма Берроуза

Твір, написаний у 1950-х роках, довго залишався за межами офіційної культури через свою відвертість і гомосексуальну тематику. Але згодом "Квір" став культовим – як зізнання, як маніфест, як документ внутрішнього болю й свободи. Екранізація Ґуаданьїно дбайливо зберігає дух оригіналу, водночас додаючи нові сенси.

"Квір": дивіться онлайн трейлер фільму

Зірковий акторський склад другого плану

Крім Крейґа, у фільмі знялися: Дрю Старкі (зірка серіалу "Зовнішні мілини"), Джейсон Шварцман ("Французький вісник", "Астероїд Сіті") та Леслі Менвілл – номінантка на премію Оскар за стрічку "Примарна нитка". Їхні персонажі – своєрідні дзеркала внутрішніх переживань головного героя, які додають сюжету глибини й контрасту.

Музика від лауреатів Оскара

Саундтрек – ще один герой фільму. Над музикою працювали Трент Резнор (Nine Inch Nails) і Аттікус Росс – тандем, який створював саундтреки до "Соціальної мережі", "Душі", "Загубленої" та інших відомих стрічок. Їхня музика додає "Квіру" атмосферності, внутрішнього тремтіння, іноді – болісної ніжності.



Фільм "Квір" / Кадр із фільму

Визнання критиків та міжнародних видань

З рейтингом 77% на Rotten Tomatoes (із позначкою "Сертифікована свіжість") і 72 на Metacritic, "Квір" отримує позитивні відгуки з усього світу. Financial Times називає його "гіпнотичним", Time – "найщирішим фільмом Ґуаданьїно", а Daily Telegraph підкреслює: "стрічка рясніє провокаціями та задоволенням".

До речі, днями відбулась прем'єра нового українського гостросюжетного серіалу, який можна дивитись онлайн: перші відгуки