Кіно 24 розповість про стрічки, які хочеться переглядати знову й знову. Вони заслужили любов багатьох глядачів та визнані критиками. Ці варіанти будуть чудовими для вечірнього перегляду.

До слова Найінтимніший фільм режисера: 6 вагомих причин подивитись довгоочікувану стрічку "Квір"

"Втеча з Шоушенка" (1994)

Кримінальна драма розповідає про фінансиста Енді Дюфрейна, якого засуджують до довічного ув'язнення за подвійне вбивство і відправляють у найсуворіше місце – Шоушенк. Хлопець заперечує, що причетний до злочину, але йому доводиться адаптовуватися до нових надзвичайно жорстоких реалій.

"Втеча з Шоушенка": дивіться трейлер онлайн

"Парк Юрського періоду" (1993)

Багатий вчений створює парк, у якому живі динозаври – їх відтворили за моделями доісторичних ДНК. Перед відкриттям він хоче показати парк експертам та онукам. Але раптом з ладу виходить система безпеки й всі динозаври виходять на волю, а розважальний центр перетворюється в смертельну пастку.

"Парк Юрського періоду": дивіться трейлер онлайн

"Славні хлопці" (1990)

У центрі сюжету – Генрі Гілл, який мріє про те, щоб стати гангстером. Для цього він зближується з місцевими бандитами та завойовує авторитет у місті. З роками Генрі стає щасливим – він втілив свою мрію та одружився. Але лише один неправильний крок може зруйнувати все те, що він побудував.

"Славні хлопці": дивіться трейлер онлайн

"Мисливці за привидами" (1984)

Професори, які вивчають паранормальні явища, вирішують об'єднатися та застосувати свої знання на практиці. Вони придбали списану машину швидкої допомоги, орендували приміщення та назвалися мисливцями за привидами.

"Мисливці за привидами": дивіться трейлер онлайн

"Історія іграшок" (1995)

Ця стрічка не тільки для дітей, адже тут теми, що будуть актуальними для кожного. Хлопчик Енді Девіс щороку отримує на день народження нову іграшку. Старі тим часом хвилюються, що про них забудуть. Так замість улюбленого ковбоя Вуді в Енді з'являється інший фаворит – косморейнджер. Вуді хоче позбутися нової іграшки, але потім змінює свою думку. Так починаються дивовижні пригоди.

"Історія іграшок": дивіться трейлер онлайн