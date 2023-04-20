Самые популярные украинские фильмы за последний год – опрос Gradus Research

Украинская киноиндустрия переживает удачные времена – в кино показывают сразу два украинских хита Канн, и еще один – Венецианский фестиваль. Gradus Research провела опрос, чтобы узнать, действительно ли украинцы стали больше смотреть украинские фильмы, где и как просматривают.

В целом, согласно исследованию медиапотребления, проведенному в марте 2023 года Gradus Research, просмотр фильмов остается одной из самых популярных форм развлечений, уступает место рейтингу только новостям. Об этом 24 Канала сообщила Gradus Research.

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Украинцы стали чаще смотреть украинское кино - опрос Gradus Research

Но предпочитают ли украинцы предпочтение украинским фильмам? Тренд в поддержку украинского, усиленный войной, также охватил и киноиндустрию. Если к началу полномасштабного вторжения украинские фильмы смотрели только 29% опрошенных, то сейчас число ценителей отечественного кинематографа выросло до 33%. Рост произошел в результате перехода части зрителей, ранее смотревших украинские фильмы не часто (59% до 24 февраля, 50% сейчас), к тем, кто смотрит их регулярно. Только 14% опрошенных заявили, что не смотрят украинские фильмы.

Регулярность просмотра фильмов / Gradus Research

Онлайн сервисы, такие как Мегого, SweetTV да Netflix, наиболее популярными вариантами для просмотра украинского кино. Ими преимущественно пользуется аудитория от 18 до 34 лет, что составляет около двух третьих опрошенных украинцев (61%).

Вторым выбором для просмотра украинских фильмов является телевидение – 56% респондентов смотрят отечественное кино по ТВ. Это носитель в большей степени предпочитает зрители в возрасте 55 – 60 лет.

Только 14% опрошенных предпочитают офлайн кинотеатрам, что можно объяснить сложной ситуацией безопасности в стране и их меньшей доступностью. Со всем тем, офлайн кинотеатры пользуются особой популярностью среди молодежи, в частности, среди украинцев в возрасте от 18 до 24 лет.

Видим, что на просматриваемость фильмов/сериалов оказывает большое влияние то, где их демонстрируют. Ведь онлайн-кинотеатры, телевидение и офлайн-кинотеатры имеют кардинально разный уровень доступности. Однако однозначно можем констатировать возрастающий зрительский интерес к украинскому кино,

– комментирует Евгения Близнюк, социологиня, основательница и директор исследовательской компании Gradus Research.

Инфографика ниже показывает популярные фильмы среди опрошенных украинцев за последний год.

Самые популярные украинские фильмы / Gradus Research