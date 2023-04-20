Загалом, згідно з дослідженням медіаспоживання, проведеним у березні 2023 року Gradus Research, перегляд фільмів залишається однією з найбільш популярних форм розваг, поступається місцем у рейтингу лише новинам. Про це 24 Каналу повідомила Gradus Research.

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Українці почали частіше дивитися українське кіно — опитування Gradus Research

Але чи віддають українці перевагу українським фільмам? Тренд на підтримку українського, підсилений війною, також охопив і кіноіндустрію. Якщо до початку повномасштабного вторгнення українські фільми дивилися лише 29 % опитаних, то зараз число поціновувачів вітчизняного кінематографа зросло до 33 %. Зростання відбулося внаслідок переходу частини глядачів, які раніше дивилися українські фільми не часто (59 % до 24 лютого, 50 % зараз), до тих, хто дивиться їх регулярно. Тільки 14 % опитаних заявили, що не дивляться українські фільми.

Регулярність перегляду українських фільмів / Gradus Research

Онлайн сервіси, такі як Megogo, SweetTV та Netflix, є найбільш популярними варіантами для перегляду українського кіно. Ними переважно користується аудиторія віком від 18 до 34 років, що становить близько двох третіх опитаних українців (61 %).

Другим вибором для перегляду українських фільмів є телебачення – 56 % респондентів дивляться вітчизняне кіно по ТБ. Цьому носію більшою мірою надають перевагу глядачі віком 55 – 60 років.

Лише 14 % опитаних віддають перевагу офлайн кінотеатрам, що можна пояснити складною безпековою ситуацією в країні та їх меншою доступністю. З усім тим, офлайн кінотеатри користуються особливою популярністю серед молоді, зокрема серед українців віком від 18 до 24 років.

Бачимо, що на переглядуваність фільмів/серіалів має великий вплив те, де їх демонструють. Адже онлайн кінотеатри, телебачення й офлайн кінотеатри мають кардинально різний рівень доступності. Проте однозначно можемо констатувати зростальний глядацький інтерес до українського кіно,

– коментує Євгенія Близнюк, соціологиня, засновниця і директорка дослідницької компанії Gradus Research.

Інфографіка нижче показує найпопулярніші фільми серед опитаних українців за останній рік.

Найпопулярніші українські фільми / Gradus Research