Тарас Цимбалюк, который в этом году стал главным холостяком страны, рассказал, за какую работу в кино получил самый большой гонорар. Оказалось, что это еще было до начала полномасштабной войны.

По словам актера, он довольно часто соглашался на съемки только ради денег, передает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал NABARI.

Цимбалюк говорит, что многие роли в его карьере не приносили удовольствия, однако имели одно преимущество – солидные суммы гонораров. Как признается актер, случаи, когда он соглашался на съемки ради денег, равны около 80%.

А вот самый большой гонорар Тарас получил за участие в сериале "Последний янычар", который вышел в 2015 году.

Я не помню, но логично, что это наиболее длительные проекты. Пожалуй "Последний янычар", потому что это было 115 серий, мы его снимали год и там у меня была огромная куча съемочных дней и поэтому, видимо, он,

– вспомнил актер.

В сериале Цимбалюк играл роль сына турецкого посла.

Но несмотря на то, что мужчина уже довольно успешный и популярный, он убежден, что есть куда расти. Свою карьеру Тарас оценивает на 7 баллов.

Где-то на семь. Не больше. Я просто вижу реальные перспективы, к которым я в ближайшее время дойду. Сейчас это нельзя назвать ни десяткой, ни девяткой, ни даже восьмеркой. Поэтому это семь, поскольку действительно какой-то уровень есть, но есть еще куда идти,

– откровенно признался холостяк.

Напомним, что недавно военный Даниил Мирешкин в соцсетях осудил Тараса Цимбалюка за роль "азовца" и съемку в военной форме.

