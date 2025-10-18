По словам актера, он довольно часто соглашался на съемки только ради денег, передает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал NABARI.
Цимбалюк говорит, что многие роли в его карьере не приносили удовольствия, однако имели одно преимущество – солидные суммы гонораров. Как признается актер, случаи, когда он соглашался на съемки ради денег, равны около 80%.
А вот самый большой гонорар Тарас получил за участие в сериале "Последний янычар", который вышел в 2015 году.
Я не помню, но логично, что это наиболее длительные проекты. Пожалуй "Последний янычар", потому что это было 115 серий, мы его снимали год и там у меня была огромная куча съемочных дней и поэтому, видимо, он,
– вспомнил актер.
В сериале Цимбалюк играл роль сына турецкого посла.
Но несмотря на то, что мужчина уже довольно успешный и популярный, он убежден, что есть куда расти. Свою карьеру Тарас оценивает на 7 баллов.
Где-то на семь. Не больше. Я просто вижу реальные перспективы, к которым я в ближайшее время дойду. Сейчас это нельзя назвать ни десяткой, ни девяткой, ни даже восьмеркой. Поэтому это семь, поскольку действительно какой-то уровень есть, но есть еще куда идти,
– откровенно признался холостяк.
Напомним, что недавно военный Даниил Мирешкин в соцсетях осудил Тараса Цимбалюка за роль "азовца" и съемку в военной форме.
В каких фильмах и сериалах снимался Тарас Цимбалюк?
- Одним из самых популярных телесериалов является роль в кинокартине "Спіймати Кайдаша". Цимбалюк сыграл в этой ленте роль Карпа из семьи Кайдашей.
- Лента "Любовь и пламя" имеет 16 серий. Цимбалюк сыграл роль работника ГСЧС, который вместе с коллегами ежедневно рискует собственной жизнью, чтобы спасти других.
- В фильме "Конотопская ведьма" Тарас сыграл роль мужчины, в которого влюбилась древняя ведьма из Конотопа. По сюжету, ее любимого убивают российские оккупанты, поэтому девушка решается на месть.