По словам актера, он довольно часто соглашался на съемки только ради денег, передает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал NABARI.

Не пропустите Если не хотите смотреть "Холостяк": 3 романтические комедии для просмотра вдвоем

Цимбалюк говорит, что многие роли в его карьере не приносили удовольствия, однако имели одно преимущество – солидные суммы гонораров. Как признается актер, случаи, когда он соглашался на съемки ради денег, равны около 80%.

А вот самый большой гонорар Тарас получил за участие в сериале "Последний янычар", который вышел в 2015 году.

Я не помню, но логично, что это наиболее длительные проекты. Пожалуй "Последний янычар", потому что это было 115 серий, мы его снимали год и там у меня была огромная куча съемочных дней и поэтому, видимо, он,

– вспомнил актер.

В сериале Цимбалюк играл роль сына турецкого посла.

Но несмотря на то, что мужчина уже довольно успешный и популярный, он убежден, что есть куда расти. Свою карьеру Тарас оценивает на 7 баллов.

Где-то на семь. Не больше. Я просто вижу реальные перспективы, к которым я в ближайшее время дойду. Сейчас это нельзя назвать ни десяткой, ни девяткой, ни даже восьмеркой. Поэтому это семь, поскольку действительно какой-то уровень есть, но есть еще куда идти,

– откровенно признался холостяк.

Напомним, что недавно военный Даниил Мирешкин в соцсетях осудил Тараса Цимбалюка за роль "азовца" и съемку в военной форме.

В каких фильмах и сериалах снимался Тарас Цимбалюк?