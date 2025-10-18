За словами актора, він доволі часто погоджувався на знімання лише заради грошей, передає 24 Канал з посиланням на ютуб-канал NABARI.

Цимбалюк каже, що чимало ролей у його кар'єрі не приносили задоволення, однак мали одну перевагу – солідні суми гонорарів. Як зізнається актор, випадки, коли він погоджувався на знімання заради грошей, дорівнюють близько 80%.

А от найбільший гонорар Тарас отримав за участь у серіалі "Останній яничар", який вийшов у 2015 році.

Я не пам'ятаю, але логічно, що це найбільш тривалі проєкти. Мабуть "Останній яничар", тому що це було 115 серій, ми його знімали рік і там в мене була величезна купа знімальних днів і тому, мабуть, він,

– пригадав актор.

У серіалі Цимбалюк грав роль сина турецького посла.

Та попри те, що чоловік вже доволі успішний та популярний, він переконаний, що має куди рости. Свою кар'єру Тарас оцінює на 7 балів.

Десь на сім. Не більше. Я просто бачу реальні перспективи, до яких я найближчим часом дійду. Зараз це не можна назвати ні десяткою, ні дев'яткою, ні навіть вісімкою. Тому це сім, оскільки дійсно якийсь рівень є, але є ще куди йти,

– відверто зізнався холостяк.

Нагадаємо, що нещодавно військовий Данііл Мірешкін у соцмережах засудив Тараса Цимбалюка за роль "азовця" та зйомку у військовій формі.

У яких фільмах і серіалах знімався Тарас Цимбалюк?