Тарас Цимбалюк зізнався, за який серіал отримав найбільший гонорар
- Тарас Цимбалюк отримав найбільший гонорар за серіал "Останній яничар" у 2015 році, що складався зі 115 серій.
- Цимбалюк оцінює свою кар'єру на 7 балів, вважаючи, що ще має куди рости.
Тарас Цимбалюк, який цього року став головним холостяком країни, розповів, за яку роботу в кіно отримав найбільший гонорар. Виявилось, що це ще було до початку повномасштабної війни.
За словами актора, він доволі часто погоджувався на знімання лише заради грошей, передає 24 Канал з посиланням на ютуб-канал NABARI.
Цимбалюк каже, що чимало ролей у його кар'єрі не приносили задоволення, однак мали одну перевагу – солідні суми гонорарів. Як зізнається актор, випадки, коли він погоджувався на знімання заради грошей, дорівнюють близько 80%.
А от найбільший гонорар Тарас отримав за участь у серіалі "Останній яничар", який вийшов у 2015 році.
Я не пам'ятаю, але логічно, що це найбільш тривалі проєкти. Мабуть "Останній яничар", тому що це було 115 серій, ми його знімали рік і там в мене була величезна купа знімальних днів і тому, мабуть, він,
– пригадав актор.
У серіалі Цимбалюк грав роль сина турецького посла.
Та попри те, що чоловік вже доволі успішний та популярний, він переконаний, що має куди рости. Свою кар'єру Тарас оцінює на 7 балів.
Десь на сім. Не більше. Я просто бачу реальні перспективи, до яких я найближчим часом дійду. Зараз це не можна назвати ні десяткою, ні дев'яткою, ні навіть вісімкою. Тому це сім, оскільки дійсно якийсь рівень є, але є ще куди йти,
– відверто зізнався холостяк.
Нагадаємо, що нещодавно військовий Данііл Мірешкін у соцмережах засудив Тараса Цимбалюка за роль "азовця" та зйомку у військовій формі.
У яких фільмах і серіалах знімався Тарас Цимбалюк?
Одним із найпопулярніших телесеріалів є роль у кінокартині "Спіймати Кайдаша". Цимбалюк зіграв у цій стрічці роль Карпа із сім'ї Кайдашів.
Стрічка "Кохання та полум'я" має 16 серій. Цимбалюк зіграв роль працівника ДСНС, який разом із колегами щодня ризикує власним життям, щоб врятувати інших.
У фільмі "Конотопська відьма" Тарас зіграв роль чоловіка, у якого закохалась прадавня відьма з Конотопу. За сюжетом, її коханого вбивають російські окупанти, тому дівчина наважується на помсту.