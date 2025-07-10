Собрал миллиарды долларов и стал культовым: какой фильм является самым кассовым в истории кино

За весь период киноиндустрия представила зрителям множество блокбастеров, которые собирали в прокате сотни миллионов долларов. Но лишь одному фильму удалось на протяжении более десятилетия удерживать звание самого кассового в истории.

Этим фильмом является американская научно-фантастическая драма "Аватар", создана режиссером Джеймсом Кэмероном, пишет Кино 24. Лента собрала более 2,93 миллиарда долларов в мировом прокате.

Интересно Новейшая романтическая комедия, которая погрузит зрителей в настоящую итальянскую страсть

При создании фильма использовались новейшие технологии захвата движения, что позволило создать чрезвычайно детализированный мир Пандоры. Главные роли исполнили Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер, Стивен Лэнг, Мишель Родригес, Джованни Рибизи и другие.

О чем рассказывает "Аватар"

События фильма происходят в 2154 году, когда человечество добывает анобтаниум – крайне ценный материал – на спутнике Пандора, что находится в звездной системе Альфа Центавра. Корпорация, добывающая эти ресурсы, угрожает существованию местного племени на'ви – человекоподобных разумных существ.

В то же время команда исследователей спроектировала гибрид на'ви и людей, чтобы лучше исследовать жителей Пандоры. За разведку готов взяться Джейк - морской пехотинец, который неспособен ходить после ранения.

Задача Джейка – найти на спутнике ресурсы, нужные человечеству. Но когда он ближе знакомится с на'ви, то понимает – люди пошли по ложному пути.

"Аватар": смотрите трейлер онлайн

Успех "Аватара"

Лента получила многочисленные победы и номинации на кинопремиях Оскар, "Золотой глобус", BAFTA и многих других.

Это история о человеческой жадности, столкновения цивилизаций и важность природы. Поэтому поднятые темы были близки не только для зрителей на Западе, но в странах Азии и Латинской Америки.

Джеймс Кэмерон после успеха ленты подписал контракт на сиквел. Уже вышла вторая часть – "Аватар: Путь воды". Также планируется выход фильма "Аватар: Огонь и пепел".