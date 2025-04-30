"Опустошение" (Havoc) собирает первые отзывы критиков и зрителей и покоряет Netflix. Кино 24 подробнее расскажет, что стоит знать о ленте.

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Режиссером фильма выступил Гарет Эванс, которого знают по дилогии "Рейд". Главную роль сыграл Том Харди, а также среди актерского состава – Форест Уитакер, Тимоти Олифант, Джесси Мэй Ли, Джастин Корнуэлл и другие. Съемки проходили в Уэльсе.

О чем рассказывает "Опустошение"

В центре сюжета – опытный детектив полиции Патрик Уокер, который разочарован и уставший от жизни. У него непросто складываются отношения с семьей, а работа на кандидата в мэры Лоуренса Бомонта ему не нравится.

Вдруг в городе происходит перестрелка наркодилеров, к которой оказывается причастным сын Бомонда. Главный герой берется за решение этого дела.

Все оказывается запутанным не только вокруг преступных организаций, но и политических элит, коррупции и постоянной лжи. Он должен не только остановить все заговоры, но и разобраться со своей жизнью, которая тоже оказывается под угрозой.

"Опустошение": смотрите трейлер онлайн

Что говорят критики

IMDb – 5,8/10

Metacritic – 57/100

Rotten Tomatoes – 64%

Критики и киноэксперты в основном положительно отзываются о ленте. В частности, отмечают невероятные трюки, от которых невозможно оторваться, актерскую работу Тома Харди и эмоциональность и адреналин в ленте. В то же время сюжет и сценарий называют "пресным".

Плохой сценарий, неглубокие персонажи и достойная удивления актерская игра наводят на мысль, что Эвансу лучше было бы специализироваться на второй части или экшн-сериале большой франшизы, а не писать и режиссировать квазидраматический фильм,

– написали на Variety.

На IndieWire похвалили ощущение режиссера относительно гангстерского стиля, невероятный экшн, который объясняет шумиху вокруг этого фильма. Зато в The Guardian более критический отзыв – только 2 балла из 5.

"Откровенно говоря, действие и насилие слишком хаотичны и почти бессмысленны, а городской пейзаж в стиле CGI-Готема, где разворачивается драма, кажется мне слишком искусственным", – высказался критик.

Подытоживая, если вы являетесь поклонником экшна, триллеров, захватывающих боевых сцен, – фильм вполне может завоевать вашу благосклонность.