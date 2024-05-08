Украинская новинка: какой фильм возглавил рейтинг самых популярных лент на Netflix

Стриминговая платформа Netflix обновила рейтинг фильмов и сериалов, которые чаще всего выбирают украинцы. Эти ленты являются самыми популярными за последнюю неделю.

На первом месте среди фильмов – абсолютная новинка "Мой карпатский дедушка" грузинского режиссера Зазы Буадзе. Ленту создавала Украина в копродукции с Италией, Молдовой и Чехией.

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Какой фильм чаще всего выбирают зрители

Лента "Мой карпатский дедушка" рассказывает о юном итальянце Микеле с украинскими корнями. Он живет в солнечной Италии, как вдруг парень вынужден поехать в путешествие в село Бережница в Карпатах – оказывается, что там живет его дедушка.

Микеле неприятно шокирован всеми обстоятельствами: село значительно отличается от Генуи, а его дедушка не понимает ни английского, ни итальянского. Парень хочет вернуться домой, но этого ему сделать не удается.

"Мой карпатский дедушка": смотрите трейлер онлайн

Фильм показывает борьбу двух поколений, карпатский колорит и попытки разных людей найти общий язык и прийти к компромиссу.

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Роль дедушки сыграл украинский актер Богдан Бенюк, а Микеле сыграл Симоне Коста. Кино начали снимать еще в 2019 году, но все прервалось из-за пандемии коронавируса.

Какие еще ленты чаще всего выбирают украинцы