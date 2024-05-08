На першому місці серед фільмів – абсолютна новинка "Мій карпатський дідусь" грузинського режисера Зази Буадзе. Стрічку створювала Україна у копродукції з Італією, Молдовою та Чехією.
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Який фільм найчастіше обирають глядачі
Стрічка "Мій карпатський дідусь" розповідає про юного італійця Мікеле з українським корінням. Він живе у сонячній Італії, як раптом хлопець змушений поїхати у подорож до села Бережниця в Карпатах – виявляється, що там живе його дідусь.
Мікеле неприємно шокований всіма обставинами: село значно відрізняється від Генуї, а його дідусь не розуміє ні англійської, ні італійської. Хлопець хоче повернутись додому, але цього йому зробити не вдається.
"Мій карпатський дідусь": дивіться трейлер онлайн
Фільм показує боротьбу двох поколінь, карпатський колорит та спроби різних людей знайти спільну мову й дійти до компромісу.
Роль дідуся зіграв український актор Богдан Бенюк, а Мікеле зіграв Сімоне Коста. Кіно почали знімати ще у 2019 році, але все перервалося через пандемію коронавірусу.
Які ще стрічки найчастіше обирають українці
- "20 днів у Маріуполі";
- "Прокачайте здоров'я: Таємниці кишківника";
- "Rebel Moon. Частина 2: Та, що лишає шрами";
- "Без глазурі";
- "Дятел Вуді вирушає у табір";
- "Квиток до раю"
- "Таємниці неандертальців";
- "Довга доба";
- "Сльозотворець".