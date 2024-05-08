На першому місці серед фільмів – абсолютна новинка "Мій карпатський дідусь" грузинського режисера Зази Буадзе. Стрічку створювала Україна у копродукції з Італією, Молдовою та Чехією.

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Стрічка "Мій карпатський дідусь" розповідає про юного італійця Мікеле з українським корінням. Він живе у сонячній Італії, як раптом хлопець змушений поїхати у подорож до села Бережниця в Карпатах – виявляється, що там живе його дідусь.

Мікеле неприємно шокований всіма обставинами: село значно відрізняється від Генуї, а його дідусь не розуміє ні англійської, ні італійської. Хлопець хоче повернутись додому, але цього йому зробити не вдається.

"Мій карпатський дідусь": дивіться трейлер онлайн

Фільм показує боротьбу двох поколінь, карпатський колорит та спроби різних людей знайти спільну мову й дійти до компромісу.

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Роль дідуся зіграв український актор Богдан Бенюк, а Мікеле зіграв Сімоне Коста. Кіно почали знімати ще у 2019 році, але все перервалося через пандемію коронавірусу.

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