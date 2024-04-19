Что посмотреть вечером: самый популярный сериал на Netflix, который сейчас смотрят все

Конец рабочей недели - отличный повод для того, чтобы наконец расслабиться и выбрать для просмотра хороший сериал. А что лучше может подойти для отдыха, как не высокорейтинговая лента на Netflix, которую смотрят все?

В материале Кино 24 узнаете о сюжете сериала "Преступники" и посмотрите трейлер ленты. Приготовьте попкорн, на этих выходных вы точно не сможете оторваться от экрана.

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О чем сериал "Преступники"

Оригинальное название: "Crooks", 2024

"Crooks", 2024 Рейтинг IMDb: 7.0

Чарли, бывший гангстер, который решил положить конец преступному прошлому, ведет спокойную жизнь с семьей. Однако меняется ситуация, когда из его прошлого появляются старые знакомые, вызывающие его по делу с похищением ценной монеты.

История быстро набирает обороты, и Чарли оказывается в серии несчастливых событий, которые разворачиваются на протяжении восьми серий. Премьера первой серии состоялась 4 апреля на Netflix.

"Преступники": смотрите онлайн трейлер сериала

Эксперты отмечают, что невнимательные зрители могут легко потерять связь в решении сюжета, поскольку история очень быстро развивается.

Поэтому пристально следите за событиями, которые происходят в ленте. Они точно не позволят вам оторваться от экрана. Среди лент, которые также можно посмотреть настоящим кинолюбам: