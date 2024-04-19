У матеріалі Кіно 24 дізнаєтесь про сюжет серіалу "Злочинці" та подивитесь трейлер стрічки. Приготуйте попкорн, на цих вихідних ви точно не зможете відірватись від екрана.

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Про що серіал "Злочинці"

Оригінальна назва: "Crooks", 2024

"Crooks", 2024 Рейтинг IMDb: 7.0

Чарлі, колишній гангстер, який вирішив покласти край злочинному минулому, веде спокійне життя з родиною. Однак змінюється ситуація, коли з його минулого з'являються старі знайомі, що викликають його у справі з викраденням цінної монети.

Історія швидко набирає обертів, і Чарлі опиняється в серії нещасливих подій, які розгортаються протягом восьми серій. Прем'єра першої серії відбулася 4 квітня на Netflix.

"Злочинці": дивіться онлайн трейлер серіалу

Експерти відзначають, що неуважні глядачі можуть легко втратити зв'язок у вирішенні сюжету, оскільки історія дуже швидко розвивається.

Тому пильно стежте за подіями, які відбуваються у стрічці. Вони точно не дозволять вам відірватись від екрана. Серед стрічок, які також можна переглянути справжнім кінолюбам: