"Просили снять штаны": Сандра Буллок рассказала о жутких кастингах в Голливуде

Сегодня Сандра Буллок – обладательница "Оскара", звезда фильма "Мисс Конгениальность" и одна из самых известных актрис Голливуда. Но в начале карьеры ее путь к славе выглядел гораздо менее гламурно: официантка в Нью-Йорке, бесконечные прослушивания и мужчины, которые почему-то считали, что кастинг без просьбы "сними штаны" – это уже не кастинг.

Как сообщает Yahoo, в интервью Дженнифер Энистон для Interview Magazine Буллок откровенно рассказала, как в начале карьеры отказывалась от ролей из-за непристойных требований на прослушиваниях.

"Просили меня снять штаны"

Буллок рассказала, что когда жила в Нью-Йорке и работала официанткой, то ходила на множество кастингов. По ее словам, среди людей, проводивших прослушивания, хватало тех, кого актриса прямо назвала "извращенцами".



Сандра Буллок / Фото reddit.com



Она вспомнила, что ее просили раздеваться и "снять штаны", но на такие условия отвечала просто: это не та роль, которая ей нужна. При этом Буллок признала, что молодым актрисам постоянно кажется, будто следующей работы может уже не быть, поэтому соблазн соглашаться почти на все очень большой.

Почему Буллок отказалась от романтических комедий

Другое важное решение актриса приняла уже тогда, когда стала большой звездой. В 1990-х и в начале 2000-х Буллок регулярно снималась в романтических комедиях.

Однако в какой-то момент актрисе надоело, что этот жанр постоянно критикуют, а ее саму не воспринимают достаточно серьезно. Поэтому она сознательно решила отойти от романтических комедий и попробовать себя в драматическом кино.

Одним из таких проектов стал "Crash". Решение оказалось не самым плохим: фильм впоследствии получил "Оскар" как лучший фильм, а Буллок вместе с актерским составом – награду Гильдии киноактеров.

Правда, с романтическими комедиями актриса окончательно не рассталась. В 2009 году вышел фильм "Предложение", который стал одним из самых больших хитов в ее карьере, а в 2022-м Буллок вернулась к этому жанру в картине "Затерянный город" с Ченнингом Татумом.

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