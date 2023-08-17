Сандру Буллок могут лишить Оскара, который она получила 13 лет назад: в чем причина

Известная американская актриса Сандра Буллок может остаться без Оскара, какой она получила за свою роль в биографическом фильме 2009 года "Невидимая сторона". Возникла серьезная дискуссия по поводу правдивости событий, изображенных в этой кинокартине.

Майкл Оэр, американский футболист, о котором был снят фильм "Невидимая сторона", недавно заявил, что некоторые события, изображенные в ленте, искажены. Например, семья Туохи, усыновившая футболиста, не была представлена в фильме так, как это было на самом деле. Оэр утверждает, что родственники Туохи получили деньги за этот проект, в то время как сам футболист остался без вознаграждения.

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Согласно информации портала TMZ, эта ситуация вызвала негодование в сети. Многие поклонники Майкла Оэра требуют лишить Сандру Буллок награды за ее участие в этом фильме. "Если обвинения Майкла Оэра верны, то мы должны пойти и забрать Оскар у Сандры Буллок", – пишут в сети.

Актриса сыграла роль вымышленной матери Майкла Оэра, Ли Энн Туохи. В свою очередь футболиста на экране воплотил актер Квинтон Аарон, публично поддержавший Сандру Буллок и считающий обвинения в ее адрес необоснованными.

Семья Туохи заявляет, что Майкл Оэр пытался взыскать с них 15 миллионов долларов США до того, как обратился в суд.

"Невидимая сторона": смотрите трейлер фильма