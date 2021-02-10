Среди СМИ распространяется информация, что Сандра Буллок сыграет одну из главных ролей в фильме "Скоростной поезд". Компания Sony, которая работает над работой ленты, отказалась от комментариев.

Сандра Буллок присоединится к Брэду Питту в боевике "Скоростной поезд". Но неизвестно, кого именно она будет играть. Издание сообщает, что это будет одна из главных ролей.

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Что известно о сюжете триллера "Скоростной поезд"

Подробности сюжета плохо известны, но это уже один из самых ожидаемых боевиков Голливуда. Режиссером ленты стал Дэвид Литч, который экранизировал "Дэдпула".

Известно, что сценарий разработан на основе бестселлера писателя Котаро Исаака. Это история о 5 наемных убийцах, получивших одинаковые заказы. Они должны реализовать их в скоростном поезде, который курсирует без остановок из Токио в Мориока.

В один момент герои понимают, что кто-то затеял против них опасную игру, поэтому каждый из них пытается раскрыть правду и борется за свою жизнь.

Дата премьеры боевика пока неизвестна.

Актерский состав: