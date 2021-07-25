Вуди Харрельсон и Лина Хиди в сериале HBO "Сантехники Белого дома": первые кадры

Появились первые кадры сериала от HBO "Сантехники Белого дома" (The White House Plumbers) об Уотергейтском скандале – самом большом политическом скандале в США. Премьера сериала запланирована на первую половину 2022 года – больше на кино 24.

Согласно официальному синопсису HBO, "Сантехники Белого дома" рассказывают историю о том, как политические саботажники и вдохновители Уотергейта Говард Хант (Вуди Харрельсон) и Дж. Гордон Лидди (Джастин Теру) случайно свергли президента Никсона с поста, который они упорно пытались защищать.

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В сериале "Сантехники Белого дома" будет всего 5 серий, его премьера состоится на стриминговом канале от HBO.

Чем поразит сюжет сериала

Авторы утверждают, что в большинстве когда-либо созданных фильмов об Уотергейтском скандале кража со взломом – это первая сцена, а затем люди в Овальном кабинете, Никсон и репортеры из Washington Post. Они настаивают, что это ограниченный взгляд на скандал, ведь в сериале "Сантехники Белого дома" они собираются встретиться с этими ребятами перед ограблением, и увидеть, как ограбление повлияло на их жизнь.

Теру играет Гордона Лидди, бывшего агента ФБР, который работал над предвыборной кампанией Ричарда Никсона до того, как был назначен в тайное подразделение специальных расследований Белого дома, которое, как можно догадаться, называется "Сантехники Белого дома". Команда, в которую также входил Говард Хант (которого играет Харрельсон), была создана вскоре после публикации документов Пентагона, и ему было поручено предотвращать дальнейшие утечки секретной информации в СМИ.

Завершают образы Ханта и Лидди – Лина Хиди ("Игра престолов") в роли Дороти Хант и Джуди Грир в роли Фрэн Лидди. Хотя о двух женщинах известно меньше, режиссер сериала утверждает, что они будут неотъемлемыми фигурами в истории, а также отдельными личностями.

Эти двое не принимали непосредственного участия во взломе Уотергейта, но "Сантехники Белого дома" не ограничиваются политическим скандалом, а внимательно изучают каждую семью,

– убеждает режиссер проекта Дэвид Мандел.



Джастин Теру вместе с Вуди Харрельсоном в "Сантехниках Белого дома" / IndieWire

Вместе со своей командой Хант и Лидди организовали кражу со взломом штаб-квартиры Национального комитета Демократической партии в мае и июне 1972 года, что, в свою очередь, привело к отставке Ричарда Никсона с должности.