Сара Джессика Паркер снимет фильм об украинском военном, который стал танцовщиком балета

Звезда сериала "Секс и город" Сара Джессика Паркер стала продюсером фильма "Первый ряд". Это документальная лента о раненом украинском военном, который стал танцовщиком балета.

Этот фильм станет еще одним примером того, что несокрушимостью и силой духа наших защитников вдохновляется весь мир. Планируется, что документальный фильм будет готов в 2024 году.

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Сюжет фильма "Первый ряд"

В основе сюжета история группы украинских танцовщиков балета, эвакуированных после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Эти талантливые люди объединились, создав балетную труппу под названием United Ukrainian Ballet ("Объединенный украинский балет").

В своем комментарии для издания Сара Джессика Паркер, которая также является заместителем председателя совета директоров Нью-Йоркского городского балета, указала, что предстоящий документальный фильм должен отразить настойчивость и человеческий дух на фоне тяжелой войны.

Предоставить этим танцорам международную платформу, чтобы рассказать свои истории через силу, красоту и жесткость балета – большая честь,

– призналась Джессика Паркер.

В фильме будет изображена сложная жизнь тех, кто сейчас вдали от родины, а также последствия войны. Затруднения персонажей будут воспроизведены из-за видеозвонков между танцовщиками и их семьями дома, а также из-за внутренних переживаний и чувства вины уцелевшего.

Кто будет среди актерского состава

Одной из центральных фигур фильма будет украинский военный Александр Будько, известный своим позывным Терен, потерявший обе ноги во время боев за Харьковщину. Он присоединился к балетной труппе и принял участие в одной из постановок – балете "Жизель", благотворительный показ которого состоялся в Калифорнии. Фильм расскажет о сотрудничестве мастера балета труппы Александра Ратманского и танцевавшего на протезах украинского военного.