Цей фільм стане ще одним прикладом того, що незламністю та силою духу наших захисників надихається весь світ. Планується, що документальний фільм буде готовий у 2024 році.

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Сюжет фільму "Перший ряд"

В основі сюжету історія групи українських танцівників балету, які були евакуйовані після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ці талановиті люди об'єдналися, створивши балетну трупу під назвою United Ukrainian Ballet ("Об'єднаний український балет").

У своєму коментарі для видання Сара Джессіка Паркер, яка також є заступницею голови ради директорів Нью-Йоркського міського балету, вказала, що майбутній документальний фільм має на меті відобразити наполегливість і людський дух на тлі важкої війни.

Надати цим танцюристам міжнародну платформу, щоб розповісти свої історії через силу, красу та жорсткість балету – велика честь,

– зізналася Джессіка Паркер.

У фільмі буде зображено складне життя тих, хто зараз далеко від батьківщини, а також наслідки війни. Труднощі персонажів буде відтворено через відеодзвінки між танцівниками та їхніми сім'ями вдома, а також через внутрішні переживання і відчуття провини вцілілого.

Хто буде серед акторського складу

Однією з центральних постатей фільму буде український військовий Олександр Будько, відомий своїм позивним Терен, який втратив обидві ноги під час боїв за Харківщину. Він приєднався до балетної трупи та взяв участь в одній із їхніх постановок – балеті "Жизель", благодійний показ якого відбувся в Каліфорнії. Фільм розповість про співпрацю майстра балету трупи Олександра Ратманського та українського військового, який танцював на протезах.