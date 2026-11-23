Как сообщает People, 20 ноября 49-летняя Сара Мишель Геллар впервые появилась на красной дорожке вместе со своей 17-летней дочерью Шарлоттой Грейс Принц. Они посетили вечеринку People и InStyle в Лас-Вегасе накануне Гран-при Формулы-1.

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Как сейчас выглядит дочь Сары Мишель Геллар

Шарлотта, которую актриса родила в браке с голливудской звездой Фредди Принцем-младшим, заметно повзрослела. На светском мероприятии девушка позировала рядом с мамой в черной мини-юбке, кожаной куртке, темных колготках и ботинках.

Сара Мишель Геллар с дочерью Шарлоттой / Фото Getty Images



Сама Геллар выбрала черное блестящее мини-платье. Особое внимание фотографов привлекло то, что 17-летняя Шарлотта уже выше своей знаменитой мамы.

К слову, актриса редко показывает детей публике, поэтому их совместное появление стало настоящей неожиданностью для поклонников.

Чем занимается Шарлотта Принц

Похоже, актерские гены в этой семье решили не брать выходных. Шарлотта уже серьезно готовится к карьере в кино и каждую неделю посещает занятия по актерскому мастерству.

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Более того, девушка учится у того самого преподавателя, с которым в свое время работали ее знаменитые родители – Сара Мишель Геллар и Фредди Принц-младший.

"Это мое любимое занятие. Я очень взволнована и с нетерпением жду, когда наконец начну", – рассказала Шарлотта о своей будущей актерской карьере.

Однако у знаменитой мамы есть свои правила в отношении Голливуда. Ранее Геллар заявляла, что дочь не сможет профессионально сниматься перед камерой, пока не закончит школу.

Актриса объясняла это тем, что детям знаменитостей приходится сталкиваться с особыми ожиданиями и давлением. Поэтому сначала Шарлотта должна приобрести необходимые навыки, а уже потом стремиться к славе.

Интересно, что раньше девушка также серьезно занималась танцами и участвовала в конкурсах. Однако впоследствии решила сосредоточиться на другом увлечении.

Помимо актерства, Шарлотта обожает "Формулу-1". Любовь к автоспорту ей привил младший брат Рокки, который сам участвует в гонках.

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Что известно о семье Сары Мишель Геллар

Сара Мишель Геллар и Фредди Принц-младший познакомились еще в 1997 году на съемках фильма ужасов "Я знаю, что вы сделали прошлым летом". В 2002 году актеры поженились, а впоследствии стали родителями двоих детей.

Их старшая дочь Шарлотта родилась в сентябре 2009 года, а сын Рокки – в 2012-м.

Несмотря на славу обоих родителей, супруги старались держать детей подальше от чрезмерной публичности. И только сейчас, когда Шарлотта готовится к взрослой жизни, она все чаще появляется вместе с мамой.

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