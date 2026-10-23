Красавица, которой уже 22: как выглядит единственная дочь Моники из сериала "Друзья" и кто ее отец

Кортни Кокс с дочерью Коко / Фото: Getty Images
Кортни Кокс, которую миллионы зрителей знают по роли Моники Геллер в сериале "Друзья", – не только успешная актриса, но и мама уже взрослой дочери.
Как сообщает 24 Канал, 22-летняя Коко Аркетт – единственная дочь Кортни Кокс, которую весь мир знает по роли Моники в культовом сериале "Друзья". Девушка родилась в браке актрисы с голливудским актером Дэвидом Аркеттом, а ее крестной матерью стала сама Дженнифер Энистон.
популярные видео
Как сейчас выглядит дочь Кортни Кокс
Коко Аркетт родилась 13 июня 2004 года. Сегодня ей 22 года, и она все больше напоминает свою знаменитую маму. Те же выразительные глаза, четкие черты лица и очаровательная улыбка. Одним словом, генетика поработала не хуже голливудских стилистов.
Кстати, Коко увлекается музыкой и обладает незаурядными вокальными способностями. Она неоднократно пела вместе с мамой, которая аккомпанировала ей на фортепиано, а также выступала в компании известных музыкантов.
Кто отец дочери Кортни Кокс
Отец Коко – американский актер Дэвид Аркетт, которого зрители хорошо знают по франшизе "Крик".
Именно на съемочной площадке первого фильма этой серии в 1996 году он познакомился с Кортни. В 1999 году влюбленные поженились, а через пять лет стали родителями.
Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на
Впрочем, даже голливудская история любви не гарантирует счастливого финала. В 2010 году супруги объявили о расставании, а в 2013-м официально развелись.
Несмотря на это, бывшие влюбленные сохранили дружеские отношения и вместе участвуют в жизни дочери.
Дженнифер Энистон – крестная мама Коко
А вот самая интересная деталь: крестной матерью Коко стала Дженнифер Энистон, экранная подруга Кортни Кокс из сериала "Друзья".
Энистон поддерживает теплые отношения с крестницей и регулярно появляется на семейных торжествах.
Кстати, сама Коко признавалась, что не пересмотрела "Друзей" полностью. По ее словам, смотреть на маму, которая целуется с мужчинами на экране, довольно странно.
К слову, недавно в сети появились новые фото сына Арнольда Шварценеггера. Парень очень изменился.
Связанные темы:
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии