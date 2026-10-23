Красуня, якій уже 22: як виглядає єдина донька Моніки з "Друзів" і хто її батько

Як повідомляє 24 Канал, 22-річна Коко Аркетт – єдина донька Кортні Кокс, яку весь світ знає за роллю Моніки в культовому серіалі "Друзі". Дівчина народилася у шлюбі акторки з голлівудським актором Девідом Аркеттом, а її хрещеною матір'ю стала сама Дженніфер Еністон.

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Як зараз виглядає донька Кортні Кокс

Коко Аркетт народилася 13 червня 2004 року. Сьогодні їй 22 роки, і вона дедалі більше нагадує свою знамениту маму. Ті самі виразні очі, чіткі риси обличчя та чарівна усмішка. Словом, генетика попрацювала не гірше за голлівудських стилістів.

До речі, Коко захоплюється музикою та має неабиякі вокальні здібності. Вона неодноразово співала разом із мамою, яка акомпанувала їй на фортепіано, а також виступала в компанії відомих музикантів.

Хто батько доньки Кортні Кокс

Батько Коко – американський актор Девід Аркетт, якого глядачі добре знають за франшизою "Крик".

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Саме на знімальному майданчику першого фільму цієї серії у 1996 році він познайомився з Кортні. У 1999 році закохані одружилися, а через п'ять років стали батьками.

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Втім, навіть голлівудська історія кохання не гарантує щасливого фіналу. У 2010 році подружжя оголосило про розставання, а у 2013-му офіційно розлучилося.

Попри це, колишні закохані зберегли дружні стосунки та разом беруть участь у житті доньки.

Дженніфер Еністон – хрещена мама Коко

А ось найцікавіша деталь: хрещеною матір'ю Коко стала Дженніфер Еністон, екранна подруга Кортні Кокс із "Друзів".

Еністон підтримує теплі стосунки з похресницею та регулярно з'являється на родинних святкуваннях.

До речі, сама Коко зізнавалася, що не переглянула "Друзів" повністю. За її словами, дивитися на маму, яка цілується з чоловіками на екрані, доволі дивно.

До слова, нещодавно мережу облетіли нові фото сина Арнольда Шварценеггера. Хлопець дуже змінився.