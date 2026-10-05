Как сообщает 24 Канал, звезда сериала "Баффи – истребительница вампиров" поделилась видео с тренировки, на которой она занимается с отягощениями, выполняя упражнения на силу и выносливость. И

Тренируется не только ради красивой картинки

Геллар неоднократно рассказывала, что с возрастом стала более серьезно относиться именно к силовым тренировкам. Раньше актриса боялась, что работа с отягощениями сделает ее слишком "массивной", но со временем изменила мнение.

Теперь она подчеркивает, что силовые упражнения важны прежде всего для сохранения мышечной массы с возрастом. В ее программе есть тренировки с гирями, санями, тренажерами, а также пилатес на реформере.

Поклонники сразу вспомнили Баффи

В сентябре актриса также показывала тренировку в жаркой студии Alo: выполняла упражнения пилатеса с фитболом и гантелями. В подписи Геллар пошутила, что никогда не осознавала, насколько длинной может быть одна минута.

Поклонники, конечно, мгновенно связали ее форму с Баффи и начали шутить, что актриса просто готовится снова истреблять вампиров.

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И это не так уж далеко от правды: интерес к вселенной "Баффи" сейчас снова большой, а сама Геллар не скрывает, что регулярно тренируется и поддерживает форму.

Ранее другая актриса, которая сыграла в сериале "Баффи", показала свою дочь, которая очень похожа на свою знаменитую маму.

