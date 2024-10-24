Ни для кого не секрет, что известная американская актриса Сара Джессика Паркер является страстной поклонницей книг. Она регулярно делится своим увлечением литературой в соцсетях, рекомендует любимые произведения и обсуждает их с фанатами.

Однако на этот раз ее любовь к чтению вызвала шквал критики. Актрису заметили с книгой покойного россиянина Алексея Навального, что вызвало возмущение среди некоторых пользователей сети. Эта ситуация стала темой обсуждения в соцсетях и была освещена в издании Vogue.

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Сару Джессику Паркер заметили с мемуарами Алексея Навального: что известно

Сару Джессику Паркер заметили с мемуарами Алексея Навального в твердой обложке. Эту книгу Навальный написал после того, как его отравили Новичком в 2020 году.

Пока неясно, или актриса читала книгу в перерыве между съемками нового сериала "И просто так", что является сиквелом популярного шоу "Секс и город", или возможно, ее героиня в сериале также заинтересована в этой литературе. Такой нюанс вызвал дополнительные вопросы и критику среди поклонников.

Вот, как они отреагировали:

Многие поклонники актрисы были удивлены ее выбором книги, ведь известно, что она активно поддерживает Украину. Актриса не только выражает свои политические взгляды, но и участвует в проектах, которые способствуют пониманию и поддержке украинцев.

Например, она снимала фильм о ветеране Александре Терена и сотрудничала с балетной труппой United Ukrainian Ballet.

Однако, выбор книги Навального стал основанием для оживленных обсуждений. Это вызвало беспокойство, что иностранцы могут продолжать искать оправдания для "хороших русских", игнорируя сложную ситуацию в Украине, вызванную российской агрессией.

Что известно о позиции Алексея Навального

Алексей Навальный не раз высказывался о ситуации в Украине, в частности сравнивая оккупированный россиянами Крым с бутербродом.

Кроме того, Навальный повторял российский империалистический нарратив, утверждая, что "украинцы и русские практически один народ". Поэтому, очевидно, что сознательные граждане будут против того, чтобы известная мировая актриса читала литературу россиян.