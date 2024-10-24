Однак цього разу її любов до читання спричинила шквал критики. Акторку помітили з книгою покійного росіянина Олексія Навального, що викликало обурення серед деяких користувачів мережі. Ця ситуація стала темою обговорення у соцмережах та була висвітлена в виданні Vogue.

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Сару Джесіку Паркер помітили з мемуарами Олексія Навального: що відомо

Сару Джесіку Паркер помітили з мемуарами Олексія Навального у твердій обкладинці. Цю книгу Навальний написав після того, як його отруїли Новичком у 2020 році.

Наразі неясно, чи акторка читала книгу у перерві між зйомками нового серіалу "І просто так", що є сиквелом популярного шоу "Секс і місто", чи можливо, її героїня в серіалі також зацікавлена в цій літературі. Такий нюанс викликав додаткові запитання та критику серед шанувальників.

Ось, як вони відреагували:

Чимало прихильників акторки були здивовані її вибором книги, адже відомо, що вона активно підтримує Україну. Акторка не лише висловлює свої політичні погляди, але й бере участь у проєктах, які сприяють розумінню та підтримці українців.

Наприклад, вона знімала фільм про ветерана Олександра Терена та співпрацювала з балетною трупою United Ukrainian Ballet.

Однак, вибір книги Навального став підставою для жвавих обговорень. Це викликало занепокоєння, що іноземці можуть продовжувати шукати виправдання для "хороших росіян", ігноруючи складну ситуацію в Україні, спричинену російською агресією.

Що відомо про позицію Олексія Навального

Олексій Навальний не раз висловлювався про ситуацію в Україні, зокрема порівнюючи окупований росіянами Крим з бутербродом.

Крім того, Навальний повторював російський імперіалістичний наратив, стверджуючи, що "українці й росіяни практично один народ". Тому, очевидно, що свідомі громадяни будуть проти того, аби відома світова акторка читала літературу росіян.