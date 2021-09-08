Сару Полсон не узнать в новом сезоне "Американской истории преступлений" – факты о сериале

Премьера нового сезона сериала "Американская история преступлений" состоялась 8 сентября 2021 года на украинском медиасервисе Амедиатека. Новая часть сериала получила подзаголовок "Импичмент" об одном из крупнейших политических скандалов 90-х в США.

Из всех телевизионных франшиз Райана Мерфи "Американская история ужасов" на сегодняшний день является самым престижным телевизионным проектом. Ограниченная серия для кабельного канала FX, которая выиграла всего 16 премий Эмми за первые две части.

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Сюжет новой части "Американской истории преступлений" расскажет о романе Билла Клинтона – Президента США

В основе сюжета нового сезона "Американской истории преступлений" скандал, который произошел в 90-х годах прошлого века, связанный с интригами Президента США Билла Клинтона с его помощницей Моникой Левински (Бини Фельдштейн). Как известно, этот скандал почти привел Президента к процедуре импичмента.

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Линда Трипп является ключевой фигурой в сюжете сериала и вообще предложенной зрителям истории. Это именно она записала беседу с Моникой Левински и рассказала ФБР о неслыханном скандале. Кстати, для работы над сериалом команда проекта пригласила Монику Левински в качестве консультанта, Линда Трипп, к сожалению, умерла накануне.

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Линда Трипп и Сар Полсон / Фото Getty Images и Entertainment Weekly

Также предлагаем сравнить сходство актрисы Биани Фельдштейн и настоящей Моники Левински.



Моника Левински и Биани Фельдштейн / Фото Getty Images

Новые серии сериала будут выходить еженедельно

Премьера первого эпизода "Импичмент" под названием "Изгнанники" состоялась на кабельном канале FX в 22:00 по восточноевропейскому времени во вторник, 7 сентября. Следующая серия под названием "Президент поцеловал меня" выйдет в следующий вторник, 14 сентября. В Украине сериал доступен для просмотра на медиасервисе Амедиатека с 8 сентября.

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