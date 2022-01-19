Саша Бо, Таня Пренткович, Мила Бараева: кто пришел на премьеру комедии "Любовь и блогеры"

В Киеве, в столичном кинотеатре "Оскар" состоялся допремьерный показ романтической комедии "Любовь и Блогеры". Релиз ленты впервые увидело большое количество звездных гостей, среди которых инфлюэнсеры и более 100 украинских знаменитостей. В официальном прокате романтическую комедию "Любовь и Блогеры" можно будет посмотреть с 20 января 2022 года.

Интересно, что в актерский состав романтической комедии "Любовь и блогеры", кроме украинских актеров и актрис, вошли популярные персонажи из тиктока и инстаграма. Пресс-служба фильма сообщила, что это фильм нового формата, который демонстрирует конфликт разных менталитетов и поколений.

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Мы пытались создать такую современную комедию, которая будет простой и понятной для всех. Думаю, нам это удалось. Мы сейчас ждем откликов от зрителей, поэтому приглашаем каждого к просмотру нашей прекрасной, веселой комедии во всех кинотеатрах страны с 20 января,

– прокомментировал продюсер фильма Владимир Остапчук.

Допремьерный показ посетили украинские знаменитости, среди которых: Юрий Никитин, Lida Lee, NiNO, Рамина Эсхакзай, Павел Зибров, Олег Машуковский, Таня Пренткович, Александра Пустовит, Алена Венум, Сабина Мусина, Фаина Тедеева, Андрей Задвирный, Анна Кузина, Богдан Юсипчук, Богдан Осадчук, Сергей Халус, Назар Грабар, Мила Кузнецова, Мила Бараева, Даня Вегас, Даша Кубик, Александр Волошин и многие другие.

Актер всегда находится в центре внимания на съемочной площадке. Так же как SlotoKing среди любителей азартных игр. Это онлайн-казино занимает ведущие позиции среди украинских аналогов, ведь предоставляет только высококачественный сервис.

Допремьерный показ "Любовь и блогеры" / Фото пресс-службы фильма

По словам Евгения Таллера допремьерный показ в Киеве состоялся в приятной атмосфере с "изящной" публикой. Сорежиссер подчеркнул, что "судя по количеству аплодисментов в зале, творческой команде все удалось.

Весь инстаграм, да что там, весь интернет шумит, даже не успеваем реагировать. Мы получили много положительных отзывов, наша команда не ожидала такой бешеной поддержки,

– поделился Евгений Таллер.

Презентовать и посмотреть вместе с приглашенными зрителями фильм пришли сами актеры ленты: Ольга Сумская, Вадим Новицкий, Назар Заднепровский, Анна Тринчер, Иван Кухарчук, Анастасия Елисеева, Инна Приходько, Екатерина Кистень, Анатолий и Татьяна Зиновенко, Георгий Делиев, Богдан Шелудяк, Роман Свичкоренко, Виктория Маремуха, Евгений Белозеров.

. Накануне премьеры мы поговорили с Ольгой Сумской о съемках фильма и работе с Владимиром Остапчуком. Полное интервью читайте на Кино 24.

Допремьерный показ "Любовь и блогеры" / Фото пресс-службы фильма

Название слогана фильма "Основано на ржачных событиях" полностью себя оправдало, ведь на протяжении всего киносеанса в зале не утихал смех.