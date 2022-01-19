Цікаво, що до акторського складу романтичної комедії "Любов і блогери", окрім українських акторів та акторок, увійшли популярні персонажі з тіктоку та інстаграму. Пресслужба фільму повідомила, що це фільм нового формату, який демонструє конфлікт різних менталітетів і поколінь.

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Ми намагалися створити таку сучасну комедію, яка буде простою та зрозумілою для всіх. Думаю, нам це вдалося. Ми зараз чекаємо на відгуки від глядачів, тому запрошуємо кожного до перегляду нашої прекрасної, веселої комедії у всіх кінотеатрах країни з 20 січня,

– прокоментував продюсер фільму Володимир Остапчук.

На допрем’єрний показ завітали українські знаменитості, серед яких: Юрій Нікітін, Lida Lee, NiNO, Раміна Есхакзай, Павло Зібров, Олег Машуковський, Таня Пренткович, Олександра Пустовіт, Альона Венум, Сабіна Мусіна, Фаїна Тедеєва, Андрій Задвірний, Анна Кузіна, Богдан Юсипчук, Богдан Осадчук, Сергій Халус, Назар Грабар, Міла Кузнєцова, Міла Бараєва, Даня Вегас, Даша Кубик, Олександр Волошин та багато інших.

Актор завжди перебуває у центрі уваги на знімальному майданчику. Так само як SlotoKing серед любителів азартних ігор. Це онлайн-казино займає провідні позиції серед українських аналогів, адже надає лише високоякісний сервіс.

Допрем’єрний показ "Любов і блогери" / Фото пресслужби фільму

За словами Євгена Таллера допрем’єрний показ у Києві відбувся у приємній атмосфері з "витонченою" публікою. Співрежисер наголосив, що "судячи за кількістю оплесків у залі, творчій команді все вдалося.

Весь інстаграм, та що там, весь інтернет шумить, навіть не встигаємо реагувати. Ми отримали багато позитивних відгуків, наша команда не очікувала такої шаленої підтримки,

– поділився Євген Таллер.

Презентувати та подивитись разом із запрошеними глядачами фільм прийшли самі актори стрічки: Ольга Сумська, Вадим Новіцький, Назар Задніпровський, Анна Трінчер, Іван Кухарчук, Анастасія Єлісєєва, Інна Приходько, Катерина Кістень, Анатолій та Тетяна Зіновенко, Георгій Делієв, Богдан Шелудяк, Роман Свічкоренко, Вікторія Маремуха, Євген Білозеров.

Зверніть увагу. Напередодні прем’єри ми поговорили з Ольгою Сумською про зйомки фільму та роботу з Володимиром Остапчуком. Повне інтерв’ю читайте на Кіно 24.

Допрем’єрний показ "Любов і блогери" / Фото пресслужби фільму

Назва слогану фільму "Засновано на ржачних подіях" повністю себе виправдала, адже впродовж усього кіносеансу у залі не вщухав сміх.